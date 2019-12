-CHP'LİLER BAŞBAKAN'A DİNOZOR YUMURTASI GÖNDERDİ MANİSA (A.A) - 09.12.2010 - CHP Manisa İl örgütü üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kargoyla dinozor yumurtası gönderdi. Manolya Meydanında düzenlenen basın toplantısında CHP İl örgütü adına açıklama yapan CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Başgülşen, ''Her yaptığımız eylemde, her demecimizde dile getirdiğimiz, 12 Eylül referandumu öncesi inatla karşısında durduğumuz AKP'nin demokrasi masalı kendini göstermeye başlamıştır. Kendi hakimiyetini kurma yolunda ilerlemektedirler'' dedi. Başbakan'ın son günlerdeki olayları ''CHP'nin tezgahı'' olarak nitelendirdiğini ifade eden Başgülşen, şöyle devam etti: ''Sanki tek başına iktidar partimizmiş gibi ülkede olan her kötü olaydan hemen CHP'yi sorumlu tutmakta, iyi olan her şeyi kendisine yontmaktadır. Dolmabahçe önünde eylem yapan gençleri elleri sopalı, molotoflu, yumurtalı ve taşlı olarak niteleyerek düpedüz iftira atmakta ve kendi hatalarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Öğrencileri belli bir siyasi görüşe sahip insanlar olarak tanımlamakta ve bu tarz insanlarla görüşmeyeceğini söylemektedir. Umursamadığı o gençler ülkemizin geleceğidir. Tek arzuları ülke hakkındaki endişelerini dile getirmektir. 30 bin kişinin katili ile görüşen AKP iktidarı hiçbir suçu olmayan 30 gençle görüşmemektedir. AKP iktidarı, güvenlik güçleri aracılığıyla otobüs yakan terör yandaşlarına uygulamadığı tavrı, hak arayan gençlere, işçilere, emeklilere, köylüye, çiftçiye uygulatmaktadır.'' Yaptığı açıklamanın ardından partililerle birlikte PTT'ye giden Başgülşen, tüm demokratik yollardan hak arayan çiftçi, emekçi, işçi ve öğrenciler adına, dinozor yumurtasını kargoyla Başbakan Erdoğan'a gönderdiklerini söyledi.