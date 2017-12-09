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CHP'liler Ataşehir Belediyesi önünde toplanmaya başladı

Yüksel KOÇ - Harun UYANIK - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) - Cumhuriyet Halk Partililer, Ataşehir Belediye binası önünde toplanmaya başladı

09 Aralık 2017 15:24

Yüksel KOÇ - Harun UYANIK - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) - Cumhuriyet Halk Partililer, Ataşehir Belediye binası önünde toplanmaya başladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi dün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun saat 13.00\'de Ataşehir Belediye binasına gelmesi bekleniyor. Belediye binasının bulunduğu Kızıl Begonya Caddesi polis tarafından araç trafiğine kapatıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve CHP flamaları ile belediye binasının önüne gelenler, polis tarafından aranarak içeri alınıyor.

(FOTOĞRAF)

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