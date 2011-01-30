CHP'liler Adalet Komisyonu'ndan istifa etti

T24 - TBMM Adalet Komisyonunun CHP'li üyeleri cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı. Danıştay ve Yargıtay'da yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarısının görüşmeleri sırasında komisyon üyeliğinden istifa etti.



TBMM Adalet Komisyonunun CHP'li üyeleri, Yargıtay ve Danıştay'da yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarısının görüşmeleri sırasında, ''çalışma koşullarının ortadan kalktığı'' gerekçesiyle komisyon üyeliğinden istifa etti.

Tasarının 2. maddesine geçilirken, AK Parti'li bazı milletvekillerinin ''her maddede konuşma süresinin 5 dakika, her milletvekilinin 1 önerge vermesi''ni içeren önergesinin kabul edilmesinin ardından CHP'li komisyon üyeleri, zaman zaman dışarı çıkarak ''komisyondan istifa etmeyi'' değerlendirdi.

Tasarının 6. maddesi görüşülürken söz alan CHP Halil Ünlütepe, ''Parlamento tarihinde belki ilk kez yaşanan bir durum olarak bir siyasi parti grubu olarak komisyondan istifa ediyoruz. Üyelik bazında değil, CHP kurumsal kimliğiyle şu andan itibaren Adalet Komisyonundaki uygulamalı protesto etmek, hakkın hukukun sağlanması için görevlerimizi bırakıyoruz. Eğer bir siyasi parti grubu komple tüm üyeleriyle bir komisyonu boşaltırsa, o siyasi parti grubu burada yeniden yer alıncaya kadar çalışamaz. Ama sizin hukuk anlayışınız farklı...'' diye konuştu.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, istifa ettikleri andan itibaren CHP'nin komisyonda temsil edilmeyeceğini savunan Ünlütepe, istifayla ilgili olarak şunları söyledi:

''Şu anda CHP Grup Başkanvekilliği tarafından TBMM Başkanlığına gönderilen bir mesajla, çalışma koşullarının tamamen ortadan kaldırılması, insanlık dışı ve hukuk dışı uygulamalara ve burada hukuk dışı uygulamalara meşruiyet kazandırmak dışında başka bir ortamın bulunmaması, çalışma ortamının yaratılmaması nedeniyle CHP Grubu olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte istifa ediyoruz.

3,5 yıla yakın bir süredir sizlerle birlikte çalıştık. Bu süreç içinde sizlerden yakın ilgi gördük, hukukun üstünlüğün sağlamak, hukuk devletini yaratabilmek için parti diktatörlüğüne yol açacak, yargıda dikta uygulamalarınıza yol açacak ortamın önüne geçebilmek için ciddi gayretler içinde olduk. 2 gündür insanüstü bir çalışmanın içindeyiz. Başkanı bu konuda uyarmıştım. Partimizin yetkili organlarının verdiği karar doğrultusunda CHP milletvekilleri olarak Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ediyoruz.'' Kendisiyle birlikte diğer üyeler Ali İhsan Köktürk, Turgut Dibek, Rahmi Güner ve Ali Rıza Öztürk'ün istifa dilekçelerini Komisyon Başkanı İyimaya'ya veren Ünlütepe, TBMM Başkanlığına da sunacaklarını söyledi.

Ünlütepe, ''Size hiçbir gün kırıcı davranış içinde bulunmak istemedik. Milletimizden aldığımız gücü ve halkımıza olan yükümlülüğümüzü, yaptığımız yemine sadık kalmak, insan hak ve hürriyetini korumak için komisyon üyeliği görevimizi yürüttük. Belki Türk Parlamento tarihinde ilk defa milletvekilleri komisyondan istifa ederek gerçek sineyimillet olan Parlamentoda yerimizi alacağız. Adalet Komisyondaki bu 2 günlük tutumunuzu Türk halkı ve kamuoyuyla paylaşacağız'' dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, söz alarak, Komisyonun çalışma yöntemini eleştirdi ve ''Bir milletvekili arkadaşımız hayati risk taşıyorsa, bunun vicdani sorumluluğunu hepimiz taşıyoruz. Günler sanki çuvala girmiş gibi dayatmayla çalışmayı eleştiriyoruz, kınıyoruz. Gerekirse günlerce konuşuruz ama kabul edilen bu son önerge, demokratik ülkelerin parlamentolarında olmaz'' görüşünü ifade etti. Dibek, Anayasa'nın 95. ve İçtüzük'ün 21. maddesinin açık olduğunu kaydederek, ''Hükümet dayatma içinde. Temsili demokrasi AKP döneminde ortadan kalkmaktadır. Muhalefetin olmadığı yerde bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti olmaz. Ayrılıyorum görevimden, hepinize başarılar diliyorum'' diye konuştu.

İyimaya, ''Güzel hukukumuz oldu, pazartesiye kadar kararınızdan döneceğinizi sanıyorum. Vicdani muhasebemi yapıyorum, adalet ilkesi çerçevesinde hareket ettiğimi düşünüyorum'' görüşünü dile getirdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk de Anayasa'nın ve İçtüzük'ün ihlal edildiğini ileri sürerek, konuşma ve önerge hakkının sınırlandırılmasının kabul edilemez olduğunu, milletvekili yeminine sadık bir çalışma gerçekleştirme imkanı kalmadığı için istifa ettiğini söyledi.

CHP'li milletvekilleri konuşmalarını bitirdikten sonra salondan ayrıldı. İyimaya, CHP'lileri ellerini sıkarak uğurladı.

CHP'li milletvekillerinin Komisyondan ayrılmasının ardından söz alan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, ''CHP'li üyeler çalışma koşullarının uygun olması durumunda devam ederlerdi. Fikirler çatışmasa da değişen bir şey olmuyor. AKP'nin dediği dedik, astığı astık olur. Bunun neticesinde milletvekilleri bu görevden ayrıldılar'' dedi.

CHP'li üyelerin, kurumsal kimliği çerçevesinde hareket etmek suretiyle ayrıldıklarını söylediğini kaydeden Bal, bu nedenle Anayasa'nın 95. ve İçtüzük'ün 21. maddesi uyarınca Komisyonun çalışmaya devam edemeyeceği görüşünü ifade etti.

MHP Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul da ''Şartları bu kadar zorlarsanız Parlamento tarihinde olmayan bir şeyin olmasına neden olursunuz. Büyük çoğunluğu olumlu, verimli çalışan bir komisyonun son çalışmalarında hoş bir durum yaşanmadı. Uygun olmayan şartlarda herkesi çalışmaya zorlamanız karşısında da CHP'nin eline böyle bir koz geçti. Biz de bundan sonra gidelim istirahatimizi yapalım. İstifa etmiyoruz ama siz bundan sonra nasıl biliyorsanız öyle yapın'' diyerek Komisyondan ayrıldı. Ancak Ertuğrul daha sonra Komisyona geri döndü.



'Kaldığımız yerden devam edeceğiz'

Daha sona Komisyon çalışmasına ara verildi. Bu sırada Komisyon Başkanlık Divanı bir değerlendirme yaparak, çalışmalarına devam etme kararı aldı.

Komisyon Başkanı İyimaya, CHP'li milletvekillerinin istifasına üzüldüğünü belirterek, yeni bir hukuki durumun ortaya çıktığını kaydetti. İyimaya, Anayasa'nın 95. ve TBMM İçtüzüğü'nün 21, 22 ve 27. maddeleri doğrultusunda, Komisyonun gündemine aldığı işi sonuçlandırmasına karar verildiğini belirterek, ''Kaldığımız yerden devam edeceğiz'' dedi. İyimaya, CHP'nin daha önce verdiği önergelerin işleme konulacağını bildirdi.

Bu sırada CHP'li Ünlütepe, yeniden Komisyona gelerek, kurumsal olarak istifa ettiklerini belirten dilekçeyi İyimaya'nın imzalamasını istedi. Ünlütepe, İyimaya'ya ''Şunu imzala gideyim'' diye bağırdı. Ünlütepe, AK Parti'li milletvekillerine de ''Burada ana muhalefet olmadan nasıl çalışacaksınız?'' diye tepki gösterdi.

Ünlütepe'nin Komisyona getirdiği ve CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi imzalı yazıda, ''İstifalar nedeniyle yeni üyelikler bildirilinceye kadar Komisyonun çalışmasına ara vermesinin zorunlu olduğu'' görüşü yer aldı.



'Engelleme amaçlı siyasi şovdur'

Öte yandan, Komisyonda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, ''CHP grubunun iradesiyle Adalet Komisyonundan ayrılmaları, komisyon çalışmalarını engelleme amaçlı siyasi bir şovdur, tribünlere oynamadır'' dedi.

Bozdağ, Komisyon çalışmasıyla ilgili Anayasa ve İçtüzük'te herhangi bir engelleyici hükmün bulunmadığını belirtti. Bozdağ, İçtüzük'e göre, komisyonların, üye tam sayısının üçte biriyle toplanıp, toplantı kararlarını salt çoğunlukla aldığını hatırlatarak, ''Gruplarla toplanıp gruplarla karar vermez, üyelerle toplanıp üyelerle karar verir'' diye konuştu.



Tasarı kabul edildi

Yargıtay ve Danıştay'da daire sayısını artıran tasarı, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, Yargıtay'da 32 olan daire sayısı 38'e, Danıştay'da 13 olan daire sayısı 15'e çıkarılacak. Buna göre, Danıştay, 14'ü dava, biri idari daire olmak üzere 15 daireden oluşacak.



