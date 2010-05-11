CHP'liler açlık grevine başladı

T24-



Çadır kuran gençlere destek vermek üzere İstanbul’dan gelen CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, yaptığı açıklamada, "sonuna kadar Baykal’ın arkasında olduklarını" söyledi.



Gazetecilerin soruları üzerine Zengin, telefonla görüştüğü Baykal’ın kurultayda aday olup olmama konusundaki görüşünün, "halkımız isterse oradayız" şeklinde olduğunu bildirdi.



Zengin, Baykal’ın arkasında olmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Büyük olasılıkla bütün kurultay delegelerimiz kurultayda kendisini aday gösterecek. O şekilde kendisini ne kadar sevdiğimizi göstereceğiz" dedi.



Zengin, bir gazetecinin "Sayın Baykal, kurultayda aday olacak mı" sorusuna, "Kendi düşüncesidir. Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Ama biz gerekeni yapacağız. Arkasında durduğumuzu göstereceğiz" yanıtını verdi.



Parti örgütlerinin Baykal’a destek vermek üzere Ankara’ya gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine de Zengin, başta gençlik ve kadın kolları örgütleri olmak üzere parti teşkilatlarının "akın akın geleceklerini" ifade etti.



Zengin, konuşmasının ardından Maltepe Gençlik Kolları üyelerinin kurdukları çadıra girerek, onlarla birlikte açlık grevine başladığını açıkladı. (Milliyet)