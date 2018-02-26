CHP'li Zeynep Altıok, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifa etti; yerine Tekin Bingöl geldi

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifa etti. Altıok'tan boşalan üyeliği CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Ankara Milletvekili Tekin Bingöl doldurdu.

Altıok’un komisyondan ayrılma dilekçesinde, iki yıldır CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin getirdiği sorumluluk bilinciyle, komisyon üyeliğini komisyonun çalışma şekli ve etkisizliği ile ilgili rahatsızlığına rağmen sürdürdüğünü, ancak 5 Şubat 2018 tarihi itibariyle insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini devretmesiyle birlikte bu görevi devralacak MYK üyesinin, üyeliğinin daha uygun olacağını belirttiği öğrenildi. Altıok’un TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonun, özellikle OHAL sonrası yaşanan mağduriyetlerle ilgili asli görevini yerine getirme ve birçok konuda yetersiz ve sonuçsuz kalması nedeniyle üyelikten ayrılma kararını açıkladığı belirtiliyor.

Altıok’un, seçilmiş milletvekillerinin, belediye başkanlarının, gazetecilerin, akademisyenlerin tutuklandığı, hak ihlallerinin en üst seviyeye ulaştığı bir ortamda, Komisyonu’nun sadece 15 kez toplanabildiği ve OHAL Komisyonuna başvuru yapan 105 bin 151 kişi hakkında komisyonun hiçbir girişimde bulunmadığını, Nuriye ve Semih’in yaşatılması için devreye girme çağrısı başta olmak üzere CHP’nin birçok çağrısının karşılıksız kalmasından büyük rahatsızlık duyduğu ifade ediyor.



Zeynep Altıok’un 9 Şubat’ta verdiği ayrılma dilekçesinde “25 yıldır sürdürdüğüm eşitlik, adalet ve barış yolunda haksızlıklara ve hukuksuzluğa karşı duruşumu; demokrasi ve özgürlük mücadelesinin verildiği ve verilmesi gereken her yerde sürdürmeye devam edeceğim” dediği kaydedildi.

