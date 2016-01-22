CHP'li Zeynep Altıok: Çağdaş dünya ülkelerinde, devlet başkanına hakaret edildiği için soruşturma açılmaz

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Zeynep Altıok, Türk Ceza Kanunu’nda Cumhurbaşkanı’na ‘hakaret’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, diğer hakaret suçları için 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğünü hatırlatarak, “Çağdaş dünya ülkelerinde, devlet başkanına hakaret edildiği gerekçesi ile soruşturma açılamamaktadır” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yazılı olarak yanıtlaması istemi ile soru önergesi veren Zeynep Altıok, “Cumhurbaşkanı’na yöneltilen eleştiriler kapsamında “hakaret” tanımı hangi durumları içerir?” diye sordu. Önergede, ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP 35. Olağan Kongresi'ndeki sözlerinden ötürü Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldığına da yer veren Altıok, siyasetçiden gazeteciye, akademisyenden öğrenciye, sanatçıdan kamu görevlisine kadar Cumhurbaşkanı’na hakaretten soruşturma açılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve hüküm giyenlerin sayısını sordu.

CHP’li Zeynep Altıok’un verdiği önerge şöyle:

Tekirdağ Çorlu İlçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook'tan hakaret ettiği gerekçesiyle 17 yaşındaki bir çocuk apar topar evinden alınarak tutuklanmıştır. Son dönemde neredeyse her gün farklı kesimlerden vatandaşlarımıza cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile soruşturma açıldığına ilişkin haberler basında geniş yer buluyor. Bunların son örneği olarak, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP 35. Olağan Kurultayı’ndaki sözlerinden ötürü Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan dava açılmıştır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125'inci maddesinde yer alan ‘Hakaret’ suçu 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörürken yine aynı kanunun 299'uncu maddesinde yer alan ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ Suçu 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Her iki maddenin içeriğinden Cumhurbaşkanı’nın herhangi bir vatandaştan veya siyasetçiden daha fazla yasal korumaya sahip olduğu açıkça görülmektedir.

Çağdaş dünya ülkelerinde, örneğin Avrupa Birliği’ne üye hiçbir ülkede, devlet başkanına hakaret edildiği gerekçesi ile soruşturma açılamamaktadır. Bu durum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) çeşitli başvuru kararlarında da net olarak sabittir. Evrensel insan hakları beyannamelerinde şiddet ve hakaret içermedikçe her türlü eleştirme hakkı ifade özgürlüğü kapsamında tanımlanmaktadır.

Buna bağlı olarak 11 ve 12. Cumhurbaşkanları dönemlerinde ayrı ayrı belirtmek üzere;

-Cumhurbaşkanı’na yöneltilen eleştiriler kapsamında “hakaret” tanımı hangi durumları içermektedir?

- Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kaç siyasetçiye Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmaların sonucu ne olmuştur?

- Türkiye’de yaşayan 76 milyon yurttaşımızdan kaç kişiye Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatılmıştır? Soruşturma başlatılanlardan kaç kişi, gözaltına alınmıştır? Kaç kişi ne süreyle tutuklanmıştır? Davası sonuçlananlardan kaç kişi hüküm giymiştir?

- Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı kaç akademisyene soruşturma açılmıştır? Soruşturma sonucu kaç akademisyen gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınan kaç akademisyen tutuklanmıştır? Davası sonuçlanan kaç akademisyen hüküm giymiştir?

-Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan ya da gözaltına alınan kişilerin kaçı 18 yaşının altındadır? Bu çocukların kaçı gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınan çocuklardan kaçı tutuklanmıştır? Davası sonuçlanan çocuklardan kaçı hüküm giymiştir?

- Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kaç öğrenciye soruşturma açılmıştır? Soruşturma açılan öğrencilerden kaçı gözaltına alınmıştır? Kaçı tutuklanmıştır? Bu öğrencilerden kaçı üniversite ve yüksekokul öğrencisi, kaçı lise ve dengi okul öğrencisidir? Davası sonuçlanan öğrencilerden kaçı hüküm giymiştir?

-Facebook, Twitter gibi sosyal ortamlarda yapılan paylaşımları Cumhurbaşkanı’na hakaret sayılarak, haklarında soruşturma açılan kaç kişi vardır? Soruşturma açılan kişilerden kaçı gözaltına alınmıştır? Kaçı tutuklanmıştır? Davası sonuçlanan kaç kişi hüküm giymiştir?

-Cumhurbaşkanına hakaretten kaç kamu görevlisi hakkında adli ve idari soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmaların kaçı devam etmekte ve kaçı hükme bağlanmıştır? Soruşturmalardan dolayı açığa alınan kamu görevlisi var mıdır? Varsa kaç kişidir?

-Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı kaç sanatçı hakkında soruşturma başlatılmıştır? Bu soruşturmalardan dolayı kaç sanatçı gözaltına alınmıştır? Kaç sanatçı tutuklanmıştır? Davaları sonuçlanan kaç sanatçı hüküm giymiştir?

-Cumhurbaşkanına hakaretten kaç gazeteci hakkında soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmalardan ötürü kaç gazeteci gözaltına alınmıştır? Kaç gazeteci tutuklanmıştır? Davaları sonuçlanan kaç gazeteci hüküm giymiştir?

-Karikatür, fotoğraf, mizah vb. yöntemlerle Cumhurbaşkanını eleştiren kaç kişiye “hakaret” gerekçesi ile soruşturma açılmıştır? Kaç kişi gözaltına alınmıştır? Kaç kişi tutuklanmıştır? Davaları sonuçlanan kaç kişi hüküm giymiştir?