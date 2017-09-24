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CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, babasını anlattı

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve 'Edebiyat Barıştır' temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali kapsamında düzenlenen panelde Sivas katliamında yaşamını yitiren şair ve ressam

24 Eylül 2017 14:39

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nde, bu yıl 2\'ncisi düzenlenen ve \'Edebiyat Barıştır\' temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali kapsamında düzenlenen panelde Sivas katliamında yaşamını yitiren şair ve ressam Metin Altıok anıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, panelde babasını anlattı.
2. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali çerçevesinde, Bergama Kültür Merkezi\'nde (BerKM) \'Metin Altıok Burada\' konulu panel düzenlendi. Panele, merhum şair ve ressam Metin Altıok\'un kızı CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, şair Özgün Enver Bulut ve Eren Aysan konuşmacı olarak katıldı. Ardından Bergamalı müzisyen ve yazar Hüsnü Arkan ile söyleşi ve imza günü yapıldı.
Babası Metin Altıok\'un anısına dözünlenen panelde konuşan Zeynep Altıok Akatlı, \"Metin Altıok İzmir\'in bütün zenginliklerini ve özgürlüklerini gittiği yerlere taşımıştır. Metin Altıok\'un kendi acısı başkalarının acısıdır. Başkalarının acılarına çözüm bulmak ve çareler üretmeyi dert edinmiştir. Hem şair hem de öğretmen bir babadır. Küçük yaşta bana yazdığı mektuplarda Bingöl\'deki acıları zorlukları 11 yaşındaki bir çocuğa açıklıkla anlatmış ve öğrenmemi istemiştir. Şimdilerde yine o dönemin zorluklarını ve sıkıntılarını yaşadığımız günlere geldik\" dedi. Akatlı, \"Babamın öğretmenliğini özellikle anlatmak istedim. Çünkü köy enstitülerindeki eğitimden Ensar Vakıfları\'na düşürüldüğümüz bir dönemdeyiz. Sivas katliamında, \'Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak\' diyenler, eğitimin bütün kadrolarını ele geçirip işbirlikleri ile idam çığırtkanlığı yaptıranlardır. Çöküşte olan bir iktidara eğitimi ve adaleti ele geçirdiler diye teslim olacak değiliz\" dedi.
Panelin ardından ise müzisyen- yazar Hüsnü Arkan ile söyleşi ve imza günü yapıldı. Etkinlikleri CHP\'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de izledi.

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