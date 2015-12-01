CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, 3 yıl sonra Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda

2012 yılında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na Sivas Katliamı ile ilgili dinlenmek üzere çağrılan ancak AKP’li milletvekilleri tarafından “Hiç Aziz Nesin’i kendi kafanızda sorguladınız mı? 'Keşke Aziz Nesin konuşmasaydı da babam ölmeseydi' dediniz mi?” gibi sorulara maruz kalan şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı, 1 Kasım seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Yemin töreni ve Meclis Başkanlığı seçimlerinin ardından parti grupları komisyonlara verecekleri üyeleri belirledi. CHP grubunun Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na verdiği 6 kişilik üye listesinde CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da yer aldı.

Ne olmuştu?

2012 yılında Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sivas Katliamını incelemek üzere toplanmış, çeşitli isimlerden görüş alıp, onları meclis çatısı altında dinlemişti. Zeynep Altıok da aralarında babası şair Metin Altıok’un da bulunduğu 35 kişinin Madımak’da yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı’na ait yaşadıklarını ve hukuksal süreci anlatmak üzere komisyona davet edilmişti. Komisyon görüşmeleri sürerken AKP’li üye Mehmet Metiner, “Lütfen Sivas katliamını 'şeriatçı kalkışma' olarak adlandırmayın. Yargılanmayanlara ‘suçlu’ diyemeyiz” demişti.

AKP Milletvekili Oya Eronat ise Altıok’a “Hiç Aziz Nesin’i kendi kafanızda sorguladınız mı? 'Keşke Aziz Nesin konuşmasaydı da babam ölmeseydi' dediniz mi?” sorusunu yöneltmişti. Bunun üzerine Zeynep Altıok Akatlı, “Bence siz burada birilerini savunuyor olmamalısınız. Burada adaletin tecelli ettiğini söyleyebilir misiniz?” dediğinde Mehmet Metiner'in Akatlı'ya cevabı “Niçin bize karşı bu kadar önyargılısınız. Çok politik önyargılarla konuşuyorsunuz” olmuştu.

Zeynep Altıok Oya Eronat’ın sorusuna karşılık “sorularınızla siz de beni tahrik ediyorsunuz ama adam öldürmeyi düşünmüyorum” diyerek tepki göstermişti.