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CHP'li yöneticinin aracına bomba yerleştirildi!

Bingöl İl Başkan Yardımcısı Sema Kaygalak'ın eşi ve aynı zamanda Bingöl Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı olan Hayri Kaygalak’a ait araçta tuzaklanmış bomba düzeneği tespit edildi

02 Ekim 2012 13:08

CHP Bingöl İl Başkan Yardımcısı Sema Kaygalak'ın eşine ait otomobile bomba düzeneği yerleştirildi. Düzenek, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı terörle mücadele şube ekipleri, CHP Bingöl İl Başkan Yardımcısı Sema Kaygalak’ın eşi ve aynı zamanda Bingöl Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı olan Hayri Kaygalak’a ait araçta tuzaklanmış bomba düzeneği tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, el bombasına bağlı olarak tuzaklanan düzeneği etkisiz hale getirdi.

Söz konusu aracı incelenmek üzere emniyete götüren terörle mücadele ekipleri, Kaygalak’ı da bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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