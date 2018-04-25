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"CHP'li yönetici ‘Gül'de geniş mutabakat sağlanırsa zayıf isim çıkarıp dolaylı destek veririz' dedi"

"Her türlü desteğe ve özveriye hazırız"

25 Nisan 2018 16:43

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 24 Haziran'da gidilecek erken seçime ilişkin olarak CHP'li yöneticilerle görüştüğünü belirterek “Eğer Gül üzerinde geniş mutabakat sağlanırsa bu durumda biz de zayıf bir isim çıkarıp dolaylı destek veririz, yaklaşımı gösterdi" yorumunda bulundu. 

Sarıkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısınında "CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız" sözlerine ilişkin olarak, grup çıkışında, Kılıçdaroğlu’na “özverinin cumhurbaşkanlığı adaylığını da kapsayıp kapsamadığını” sorduğunu söyledi. 

Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun “Her türlü desteğe ve özveriye hazırız” yanıtını verdiğini kaydetti. 

Sonrasında CHP yöneticileriyle konuştuğunu belirten Sarıkaya, Akşener’in ısrarı halinde CHP’nin aday çıkarmama gibi bir durumda kalamayacağını belirttiklerini söyledi. 

Sarıkaya, “Eğer Gül üzerinde geniş mutabakat sağlanırsa bu durumda biz de zayıf bir isim çıkarıp dolaylı destek veririz, yaklaşımı gösterdi" yorumunda bulundu. 

 

 

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Muharrem SarıkayaKemal KılıçdaroğluCHPAbdullah Gül

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