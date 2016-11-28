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CHP'li Yılmaz’dan “Çocuklar üşümesin” kampanyası

"Allah'a inanan insanlar imkânlarını paylaşır"

28 Kasım 2016 23:02

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz,  “Ardahanlı Çocuklar Üşümesin” kampanyasını başlattı. Yılmaz para desteğinin kabul edilmediği, sosyal sorumluluk kampanyası ile çocuklara kışlık kıyafet, bot ve kırtasiye malzemesi ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, kampanya ile birlikte ihtiyaç sahibi çocuklara uzatılan her yardım elinin onların aydınlık yarınlarına ışık olacağını söyledi.

Yılmaz sosyal paylaşım sitesinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda kendisinin de geçmişte yaşadığı zorluklara da vurgu yaparak, şu görüşlere yer verdi:

“Karlı uzun yollar, sabahın dondurucu okul saatleri, yırtık çoraplar ve su alan burnu ezik eski ayakkabılar, donan kirpikler, kazaksız, atkısız ve montsuz geçen yoksul çocukluğumuz. Merhametli bir el ve kocaman bir gönül olsa da duysa çığlıklarımı ve ezik hissettirmese elin şımarığına kara kışın ortasında. Biz; Serhat Ardahan'ın yoksulluğu iliklerine kadar hissetmiş ve ayakta kalmayı başarmış alnı açık başı dik onurlu vatanseverleriyiz. Bin öğrencimize giyim ve kırtasiye malzemesi hazırladım. Siz de katılın bu rakamı çoğaltalım. Yoksulumuz da bizimdir, çaresizliğimiz de bizimdir. Allah'a inanan insanlar imkânlarını paylaşır. Zira hiç bir şey bize kalmayacaktır"

Öte yandan Yılmaz, büyük destek gören kampanya mesajının altına paylaştığı bilgi notunda konuya ilişkin bilgi almak ve destekte bulunmak isteyenlerin Asistanı Hatice Öztürk ile 03122074054 numaralı telefondan irtibata geçilebileceğini açıkladı.

 

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