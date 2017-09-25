CHP’li Yılmaz: Savaş istemeyiz ama sessiz kalınmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kuzey Irak’taki referandum ile ilgili olarak, "Bölgemizde savaşın olmasını asla istemeyiz. Ama Barzani'nin bu sorumsuz adımına karşı da sessiz kalınmaması gerekir" dedi.

Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referanduma ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



Referandumun bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştireceğine, bölgenin iç çatışmaya sürükleneceğine yönelik dostane uyarılarının dikkate alınmadığını savunan Yılmaz, "Uluslararası hukuka, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, Irak anayasasına ve IKBY'nin kendi hazırladığı iç anayasaya aykırı olan, Irak'ın toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik bu adımı gayrimeşru görüyoruz. Sonucu tanımayacağız"dedi.



İşin bu noktaya gelmesinde baş nedenin, IKBY Başkanı Mesud Barzani'yi en fazla güçlendiren AK Parti'nin komşularla yürüttüğü sorumsuz dış politika olduğunu öne süren Yılmaz, "AKP hala kendine yakın petrol ticareti yapan, ticaret yapan şirket ve şahısların çıkarını, ülkenin toplam çıkarının üstünde görmektedir. Göz boyama toplantılar yapmakta, kamuoyuna bir şey yapıyormuş gibi algı veriyor. AKP'nin bütün komşularla yürüttüğü bu siyasetin, Türkiye'nin dış politikasını iflas ettirdiğini ve ulusal çıkarları yerden yere çaldığını gördük" diye konuştu.



Irak merkezi hükümeti ve İran ile daha yakın bir iş birliği içinde, bundan sonra ortak adımlar atılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, bugün kendilerinin dostane önerilerini dinlemeyen, kaş çatan, önerilerini ırkçı yaklaşımla geri çeviren kişilerin, yarın işler çığrından çıktıktan sonra kapılarına gelip iki kelime tavsiyelerini almak zorunda kalmamalarını umduğunu kaydetti.



Almanya seçimleri





Almanya'daki seçimlere ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun işe yaramadığını, Angela Merkel'in oy kaybetmesine rağmen birinci, sosyal demokratların da oy kaybetmesine rağmen ikinci parti çıktığını anımsattı.



Öztürk Yılmaz, Almanya'da Türkiye aleyhtarlığının da Merkel'e puan getirmediğine işaret ederek, 60 yıldır ilk kez radikal sağcı partinin parlamentoya girdiğini, Avrupa'da popülizmin arttığını, bu durumun Avrupa demokrasisini ve orada yaşayan yabancıları tehdit ettiğini belirtti. Yılmaz, bunu engelleyecek aklı başında bir lider olmadığını öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İngiltere'nin AB'den çıkması, Fransa'da yeni yönetimin halen kendi iç sorunlarıyla uğraşması, Almanya'da siyasetin parçalanması, radikalleşmesi, Polonya ve Macaristan'da AB'nin genel gidişatına aykırı antidemokratik adımların atılması, Avrupa'nın değerlerini yok edeceğinin ilişkin işaretlerdir. Bundan kaygı duyuyoruz. Almanya ile seçim öncesi gerilen ilişkilerin düzelmesini, seçim atmosferinde söylenen sözlerin unutulmasını, Türkiye'nin AB sürecinin, Türkiye'ye şantaj olarak görülmemesini istiyoruz. O süreci normal şekilde yürütebilmek için Türkiye'deki otokratik, diktatoryal eğilimlerden de hükümetin ve siyasi iradenin uzak durması gerekir. Aksi halde hem Avrupa'daki gelişmelerden dolayı hem de Türkiye'deki antidemokratik adımlardan dolayı Türkiye'nin AB süreci geri dönülmeyecek şekilde kapanacaktır. Mart 2018 kritiktir. Çünkü Avrupa Komisyonunun değerlendirilmesi ve rapor, Avrupa Konseyinin bu konuda alabileceği kararlar Türkiye'yi geri dönülmez noktaya getirecektir.

Hükümetin istediği Türkiye'yi daha fazla çatışmaların tarafı hale getirmek, sürekli irtifa kaybettirip, Avrupa'dan uzaklaştırıp, başka eksenlere yaklaştırmaksa gittikleri yol mükemmel ama bizim tasvip etmediğimiz yoldur. Farklı düşünüyorlarsa bunun gereğini yapmalı, OHAL'i kaldırmalı, hukukun önünü açmalı, basın, toplum üzerinde uygulanan yıldırma politikasına son verilmelidir."





“Hükümetin ne yaptığını anlamıyoruz"





Yılmaz, bir soruyu yanıtlarken IKBY'ye yönelik yaptırımların ne olduğuna yönelik kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, MGK sonrasında müphem, Bakanlar Kurulu sonrasında da içeriği net olmayan açıklama yapıldığını savundu.



Bölgelerinde savaşın olmasını asla istemediklerini dile getiren Yılmaz, "Ama Barzani'nin bu sorumsuz adımına karşı da sessiz kalınmaması gerekir. Bunun ne olabileceğine ilişkin daha önce bazı ticari ve ekonomik hususlar açıklamıştık. Hükümetin şu an itibarıyla ne yaptığını anlamıyoruz" diye konuştu.



CHP'li Yılmaz, kimsenin, kendi çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının önüne koyamayacağını sözlerine ekledi.