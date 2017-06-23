CHP’li Yılmaz: Müslüman Kardeşler konusundaki talepler kabul edilirse Türkiye-Katar ilişkileri gerilir

"Teröre destek" iddiasıyla Katar’la diplomatik ilişkileri kesen ve yaptırım uygulamaya başlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Kuveyt’in, Doha’ya gönderdiği 13 maddelik talep listesini değerlendiren CHP Ardahan Milletvekili ve eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, listenin ABD’yle de koordine edildiğinin açık olduğunu belirterek, “Körfez ülkeleri Türkiye’nin Katar’daki askeri varlığından ciddi bir rahatsızlık duyuyor” dedi.

Listede İran’la diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve Müslüman Kardeşler ile Lübnan Hizbullah’ının resmi olarak ‘terörist’ ilan edilmesi gibi maddeler de yer aldığına dikkat çeken Öztürk, Katar’ın bu talepleri kabul etmesi durumunda Ankara ile Doha arasındaki ilişkilerin gerileceğini söyledi. AKP’nin Körfez’de yaşanan Katar krizinden sonra Ortadoğu’da iki ortağının kaldığını belirten Yılmaz, “Biri Gazze’de Hamas, diğeri de Katar. İkisiyle de ilişkilerini bozacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu da, dış politikada Türkiye’nin AKP tarafından elinin kolunun bağlanması anlamına geliyor” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun "casusluk" iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 9'uncu gününde T24’e konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

“Birkaç gündür Suudi Arabistan’ın başını çektiği ülkeler, Katar’a ilişkilerin tekrardan normalleştirilmesi için bir talep listesi iletti. Hizbullah, Hamas ve Müslüman Kardeşler’e olan desteğin sonlandırılması, Türk askeri üssünün kapatılması, İran’la ilişkilerin geriye itilmesi, ayrıca Al Jazeera’nın yayınlarına son verilmesi gibi maddeler var. Bunların ne kadarının Katar tarafından karşılanacağını bilmiyoruz ama şunu söyleyebiliriz, bu listenin ABD’yle de bir şekilde koordine edildiği açık. Demek ki, Türk askeri üssünün oradaki varlığından ciddi bir rahatsızlık duyuyor Körfez ülkeleri.

“AKP’yi uyarmıştık, dediklerimiz çıkıyor, üzülüyoruz”

Müslüman Kardeşler ve Hamas konusunda Katar yönetiminin bir adım atması, sınır dışı etmesi ya da desteğini kesmesi durumunda AKP’nin Katar yönetimiyle ilişkilerinin de gerileceğini söyleyebiliriz. AKP’nin Ortadoğu’da bu krizden sonra iki ortağı kalmıştı; biri Gazze’de Hamas, diğeri de Katar. İkisiyle de ilişkilerini bozacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu da, dış politikada Türkiye’nin AKP tarafından elinin kolunun bağlanması anlamına geliyor. Bu konuda bizim uyarılarımızın hiç dikkate alınmaması, ancak dediklerimizin harfiyen gerçekleşmesi üzüldüğümüz bir konu, uyarmıştık çünkü.

“Bu adımın atılması, Ankara’yla arasının bozulması için yeterli sebep olur”

Katar’ın ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması konusunda hızlı bir şekilde karar alabileceğini de düşünmediğini kaydeden Yılmaz, “Burada asıl rahatsızlık Müslüman Kardeşler, Hamas ve İran’la ilişkilerde Katar’ın tutumu. Bunlar konusunda bir adım atabilir. Bu adım da AKP’nin mevcut Katar yönetimiyle arasının bozulması için yeterli bir sebep olur, çünkü AKP Katar konusundaki desteğini İhvan’ı himaye anlayışı sonucu geliştirdi ve Türkiye’yi bir çukura itmiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Suudi Arabistan’la ilişkiler bir anda kötüleşmez ama gidişatın o yönde olduğu açık”

Ankara ve Riyad’ın, Türkiye’nin yaşanan son krizde açık bir şekilde Katar’ın yanında yer almasının ardından karşı karşıya geldiğini belirten CHP’li milletvekili, şöyle devam etti:

“Şu anda oradaki Türklere, Türk şirketlerine karşı Hac, umre ve diğer konularda Türkiye’nin açıkça Katar’ın yanında yer almasının ardından durum eskisi gibi olumlu bir çizgide değil. İlişkiler bir anda kötüleşmez ama bu yönde bir gidişat olduğunu da çok açık görüyoruz.”

“Katar toprakları içinde Türkiye’yle askeri işbirliğine son verin”

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez bölgesindeki Arap ülkeleri, Katar'a yolladığı listede Türkiye'nin ülkedeki El Rayyan Askeri Üssü'nü kapatılmasını talep ederek, "Yakın zamanda kurulan Türkiye'nin askeri üssünü kapatın. Katar toprakları içinde Türkiye'yle askeri iş birliğine son verin" ifadelerine yer vermişti.

Katar’a 10 gün süre verilen listeyle ilgili konuşan Savunma Bakanı Fikri Işık ise talepleri henüz resmi olarak görmediğini belirterek, “Ama varsa bu ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir. Bu biraz da ülkeler arasındaki güç ilişkisinin tezahürü olabilir. Şunu ifade ederim ki Katar'daki Türk üssü Katar askerinin eğitimi, Katar'ın ve bölgenin güvenliği içindir. Kimse bundan rahatsız olmamalı. Bu anlaşmanın yeniden masaya getirilmesi gibi bir düşünce yok" açıklamasında bulunmuştu.

Öztürk Yılmaz kimdir?

CHP Ardahan Milletvekili (1970 Ardahan) Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya ( Daire Başkanı) Daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı) olarak görevler yaptı. Yurtdışında ise,Bişkek Büyükelçiliği,Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde(Müsteşar) olarak çalıştı. 2013 yılında Musul Başkonsolosu, 2015 yılında Tacikistan Büyükelçisi olarak görev yaptı. Büyükelçi olarak görevinden ayrıldı ve CHP Ardahan Milletvekili olarak TBMM 'ne girmiştir.AB'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı.