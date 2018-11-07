CHP'li Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ezanın Türkçe okunmasını istedi.

Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında Türkçe ezan tartışması konuşuldu. CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, uluslararası hukukçular Prof. Bahadır Erdem, Doç. Selman Öğüt, akademisyenler Prof. Ahmet Kasım Han, Prof. Yaşar Hacısalihoğlu ve Doç. Kürşad Zorlu konuk oldu.

Programda, CHP'li Yılmaz'ın, "Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" sözleri tartışma yarattı.