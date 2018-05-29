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CHP'li Yarkadaş'tan KHK ile görevlerinden ihraç edilen milletvekili adayları hakkında açıklama

"YSK, aday olabileceklerini hükmetti"

29 Mayıs 2018 10:40

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, YSK'nın CHP'nin milletvekili adayları İbrahim Kaboğlu, Yüksel Taşkın ve Cihangir İslam'ın aday olabileceklerine hükmettiğini açıkladı.

CHP'nin milletvekili genel seçimi için İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Yüksel Taşkın için YSK'ye itirazda bulunuldu. İtirazın dilekçesinde, 3 profesörün de KHK ile görevlerinden ihraç edildiği ve vekil adayı olamayacağı kaydedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş , sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. YSK’nin; CHP’nin bazı milletvekilleriyle ilgili aldığı karara değinen Yarkadaş, “YSK, KHK mağduru milletvekili adaylarımız İbrahim Kaboğlu, Yüksel Taşkın ve Cihangir İslam’ın aday olabileceklerine hükmetti. Bu kararla birlikte, KHK mağdurlarının işlerine dönüşünün ve kamuda çalışmasının önündeki engel de kalkmış oldu. YSK , KHK’nın hukuksuzluğunu tescil etti” ifadelerini kullandı. 

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