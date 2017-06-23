CHP'li Yarkadaş'dan bayramda köprü ücreti tepkisi: Bu köprü Deli Dumrul köprüsüdür!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bayram boyunca ücretsiz olacağını açıkladığını belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin bayramda da ücretli olacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş, Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti ve geçiş ücretleriyle ilgili tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Osmangazi Köprüsü'nün devlete yıllık maliyetinin 2 milyar lira olduğu belirtti. Yarkadaş, "Osmangazi'nin yapıldığı günden beri bitmeyen tartışma konularından biri de ücretleri. Köprüden geçiş ücretleri 1'inci sınıf araçlar için 65.65, 2'nci sınıf 105.05, 3'üncü sınıf 124.70, 4'üncü sınıf 165.40, 5'inci sınıf 208.75, 6'ncı sınıf araçlar için ise 45,95 TL olarak uygulanıyor. Köprü, geçiş ücretleri ile yatırım biçimi ve ihale edilen şirkete kota garantisi verilmesi dolayısıyla birçok sorunla açıldı. Devlet tarafından garanti edilen kotaya ulaşılamadı ve devreye Hazine ödemesi sokuldu. Yani köprünün maliyetini şirkete halk ödemeye başladı ve 1 yıldır aralıksız ödüyor" dedi.

"Bakanın dediği gibi geçseniz de geçmesiniz de bu parayı ödeyeceksiniz"

Köprünün açılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen işletmeci şirkete verilen günlük 40 bin geçiş garantisinin hiçbir zaman sağlanamadığını savunan Yarkadaş, şöyle devam etti:

"Osmangazi Köprüsü'nü de içine alan Gebze-İzmir otoyoluna ait sözleşme hükümlerine göre, sadece geçmeyen araçların değil, geçen araçlara ait ücret farkı da kamusal yükümlülük olarak kabul edilmiş. 2010 Eylül tarihli sözleşmede, körfez köprü geçiş ücreti olarak belirlenen 35 dolarlık bedel için 2008 yılı baz alınmış. Ücret her yıl ABD'deki tüketici fiyatları endeksindeki artış kadar yükseliyor. Bugünkü kura göre 19 dolara yani 65 TL'ye geçen araç için devlet, işletmeci firmaya araç başına 75 TL (21 dolar) hasılat garantisi ödüyor. Bu hesapla köprüden geçiş ücretinin 140 TL olması gerekir. Sayın Bakan'ın dediği gibi geçseniz de geçmesiniz de bu parayı ödeyeceksiniz. Yaptığımız hesaplamalara göre köprünün açıldığı tarihten geçen bir yıllık süre zarfında vatandaşa maliyeti 2 milyar TL civarında."

"Bu köprü Deli Dumrul köprüsüdür"

Osmangazi Köprüsü'nün maliyetinin 1 milyar Dolar civarında olduğunu belirten CHP'li Yarkadaş, şunları söyledi:

"Köprü yapımına harcanan bu paranın tamamı, aralarında Halkbank ve Vakıflar Bankası gibi devlet bankalarının da olduğu 9 bankadan AKP'nin verdiği gelir garantisi karşılığı kredi olarak temin edilmiş ve müteahhidin (yüklenicinin) cebinden hiç para çıkmamıştır. Maliyeti 1 milyar dolar olan, yani bugünkü kurdan hesaplarsak 3,5 milyar TL'ye mal olan köprü için aradan geçen 1 yılda vatandaşın cebinden 2 milyar TL çıktı. Bu, benzeri görülmemiş bir rezalettir. Vatandaş sözleşme gereği (Yap-İşlet-Devret) 2035 yılına kadar aradaki fark ne olursa olsun bu ücreti ödeyecek. Bu köprü, Deli Dumrul Köprüsü'dür."

"Akit bile tepki gösterdi"

"Akit gazetesi bile 'Devletin geçiş garantisi milletin cebinden çıkıyor!' başlıklı haberiyle bu vurguna karşı çıktı. Birkaç müteahhit para kazanacak diye akıl-mantık dışı sözleşmeler yapılıyor. Sadece Osmangazi zarar etmiyor, 3.köprü ve Avrasya Tüneli'nde de değişen bir şey yok. Avrasya Tüneli'nde günde 68 bin 500 araç geçiş garantisi verilmiş ama bu sayının yaklaşık dörtte biri (18 bin 500 civarı) araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yıllık araç geçiş garantisi ise 49 milyon 275 bin, bu da günlük 135 bin aracın garanti edilmesi anlamına geliyor. FSM'den geçen araç sayısı bile 110 bin civarındayken 3.köprü için garanti edilen rakam tam anlamıyla akıl tutulmasıdır. FSM'yi kapatıp tüm araçları 3.köprüden geçirseniz yine zarardan kurtulamıyorsunuz"

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayramda ücretli"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bayram boyunca ücretsiz olacağını açıkladığını hatırlatan CHP'li Yarkadaş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin bayramda da ücretli olacağını vurguladı. CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş, "Zarar o kadar büyük ki işletmeci firmayla anlaşıp vatandaşın bayramda ücretsiz geçiş yapması bile sağlanamadı" dedi. (DHA)



