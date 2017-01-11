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CHP’li Yarkadaş uyardı: Halkın sırtına yüz milyonluk bir yük daha yükledi; yol yakından geri dönün

"Bu milleti sömürmekten vazgeçin"

11 Ocak 2017 21:44

CHP'li Milletvekili Barış Yarkadaş, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi maddesinin kabulünü sosyal medya üzerinden eleştirdi. CHP'li Yarkadaş "Bu maddeye evet oyu verenler, halkın sırtına yüz milyonluk bir yük daha yükledi" dedi ve “yol yakınken geri dönün” çağrısında bulundu.

CHP'li Yarkadaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaparak, milletvekili sayısının artırılmasıyla birlikte, halkın daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağını ifade etti. Tasarının yasalaşması halinde, TBMM'ye 50 milletvekilinin daha geleceğini belirten Yarkadaş, "Bu kişiler, fonksiyonu tamamen ortadan kaldırılmış bir Meclis'te, milletin sırtına yük olmaktan başka hiçbir işe yaramayacaklar. El kaldırıp indirmelerine bile ihtiyaç duyulmayacak bu kişilere milyonlarca lira para ödenecek" dedi.

AKP'nin tasarısının geçmesi halinde, Meclis'teki 600 milletvekilinin hiçbir iş yapmadan para alacağını ileri sürdü.

 "Yazıktır; gelin yol yakınken dönün"

CHP'li Yarkadaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Tek adam rejimini kurabilmek için, siyasi rüşvet dağıtıyorlar. Başkanlığı geçirebilmek için, milletvekillerine alan açıyorlar. Olan ise millete oluyor. Halkımızın sırtına yeni yükler yükleniyor. AKP kimin parasını harcıyor? Har vurup harman savuruyorlar. Bankamatik vekillere ödenecek her kuruşa yazıktır. Bu parayla öğrenci yurtları açılabilir. Binlerce kişiye istihdam yaratılabilir. Yazıktır; gelin yol yakınken dönün. Bu milleti sömürmekten vazgeçin."

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