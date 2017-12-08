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CHP'li Yarkadaş: İlgezdi'nin görevden alınması, Man Adası belgelerine yönelik bir misillemedir

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ilk CHP'li yerel yönetici oldu

08 Aralık 2017 21:51

Hülya Karabağlı

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasıyla ilgili konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kararın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 'Man Adası belgeleriyle' ilgili olduğunu söyledi. 

"İktidar MAN adası belgelerinin yarattığı sarsıntıyı CHP’li belediyelerde de yolsuzluk var algısıyla sıfırlamaya ve itibarsızlaştırmaya çalışıyor" diyen Yarkadaş, İçişleri Bakanlığı'nın gösterdiği görevden uzaklaştırma gerekçelerinin tamamının mahkemelerde beraatle sonuçlanmış ya da kovuşturma gereği duyulmamış vakalar olduğunun da altını çizdi. 

İçişleri Bakanlığı'nın Anayasa’nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığını açıkladığı İlgezdi'yle ilgili kararı T24'e değerlendiren Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’ye yönelik operasyon MAN Adası belgelerine yönelik bir misillemedir. İktidar MAN adası belgelerinin yarattığı sarsıntıyı CHP’li belediyelerde de yolsuzluk var algısıyla sıfırlamaya ve itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kendi belediye başkanlarını  bir gerekçe göstermeden görevden alan ama bu belediye  başkanları üzerindeki yolsuzluk şaibesini kaldıramayan iktidar,  CHP’li belediyelere de yönelerek  aklınca bir denge sağlamaya  çalışıyor.

"CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığı algısı yaratılmaya çalışıyor"

Bu iddialar belediyle başkanı görevden alınmadan da soruşturabilirdi.  Belediye başkanlarının soruşturulmasının önünde herhangi bir engel yok, belli ki  tantana ile büyük bir gürültü ile  görevden uzaklaştırılarak CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığı algısını yaratma çalışıyor. Birkaç krizin üzerini örtme girişimidir bu. MAN adası belgeleri ve kendi belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ortaya çıkan ve bir türlü izah edemedikleri gerekçeleri de bu tür operasyonlarla dengelemek istiyorlar.

Melih Gökçek’, Kadri Topbaş’ı, Ahmet Edip Uğur’u görevden uzaklaştıran ama bir gerekçe sunamayan kendi partisinin tabanını da karıştıran AKP şimdi CHP’li beledeyelere dönerek bir dengeleme operasyonu yapmaya çalışıyor. Bir yandan da  CHP'ye gözdağı veriyor; eğer bana ilişkin yolsuzlukları ortaya çıkarırsan  canını yakarım üstüne gelirim diyor. Burada hukukun iktidarın sopası haline geldiğini açıkça da görüyoruz."

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