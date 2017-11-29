CHP'li Yarkadaş: Dayağı savunan kitabı öğretmenlere dağıttılar

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım'da başlatılan 'Etkili Öğretmenlik Projesi' kapsamında dağıtılan kitapta dayağın savunulduğunu belirtti. Yarkadaş, “Kitapta, dayağın savunulmasının yanı sıra, Köy Enstitüleri'nde öğrenim görenlere ağır hakaretler var" dedi.

Yarkadaş, “Etkili Öğretmenlik adı altında başlatılan yeni çalışma kapsamında dağıtılan kitap, skandallarla dolu. Kitapta, dayağın savunulmasının yanı sıra, Köy Enstitüleri'nde öğrenim görenlere ağır hakaretler var. Milli Eğitim Bakanlığı bu rezalete derhal son versin” ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin “Felsefeden Tecrübeye – Etkili Öğretmenlik” adlı kitabı okuduktan sonra değerlendirme yapılmasının zorunlu tutulduğunu belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

“Eğitim Bir Sen’in hazırladığı kitapta şeriat övülüyor, komünizm eleştiriliyor. Böyle bir kitabın, okullarda işi ne? Solcu – sosyalist düşünceye sahip öğretmenler, düşüncelerini açıklamaya zorlanıyor. Öğretmen komünizmi savunsa dert, savunmasa dert… Şeriatı eleştirse, dinsizlikle suçlanması da cabası… Hiç kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz. Böyle bir kitabı, ‘örnek çalışma' diye dağıtmak, cumhuriyete ve laikliğe savaş ilanıdır. MEB'in yaptığı her açıdan anayasaya aykırıdır” dedi.

“Gözlerime inanamadım”

MEB'in ‘Etkili Öğretmenlik Projesi' kapsamında öğretmenlere ücretsiz olarak dağıttığı kitabın skandallarla dolu olduğunu belirten Yarkadaş, “Örneğin, Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın 53. sayfadaki ‘Gençlik Meselesi' adlı makalesi, tam anlamıyla rezaletlerle dolu… Yazar, anne ve babaların çocuklarına ahlakı dayakla öğretebileceğini savunuyor. İlk okuduğumda inanamadım, bir daha okudum. Meğer doğru görmüşüm” dedi.

Makaledeki rezaletin bununla sınırlı olmadığını belirten Yarkadaş, “Aynı yazar, Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin, okula gidenlere göre daha terbiyeli ve ahlaklı olduklarını da söylüyor. Milyonlarca okur -yazar, böylece ahlaksız ve terbiyesiz olarak ilan ediliyor” ifadesini kullandı.

“Köy Enstitüleri'ne ağır saldırı”

Öğretmenlere ‘örnek kitap' olarak dağıtılan çalışmanın, Köy Enstitüleri'ne yönelik saldırgan ve ahlak dışı bir dil kullandığını da belirten Yarkadaş, “Köy Enstitüleri'nin ahlaksızlık yuvası olduğunun açıkça yazılmış. Yazar, Türkiye'nin aydınlanma birikimine açıktan saldırıyor. Ve ne yazık ki; MEB bu kitabı öğretmenlere dağıtıyor. Köy Enstitüleri kapatılmasaydı, bu tür ahlaksızlıkların kaleme alındığı kitaplar, bakanlık eliyle dağıtılmaz, Türkiye başka bir ülke olurdu” dedi.

Kitabın Köy Enstitüleri'ne saldırmasının “yıllara dayalı bir kin”in sonucu olduğunu belirten Yarkadaş, “MEB, aydınlığın timsali Köy Enstitüleri'ne saldırarak, gerici – yobaz anlayışını ortaya koyuyor” diye konuştu. Türkiye'nin Köy Enstitüleri'ne çok şey borçlu olduğunu belirten Yarkadaş, “Böyle bir kitabın yazılması da öğretmenlere dağıtılması da tam anlamıyla rezalettir” diye konuştu.

Meclis'e taşıdı

CHP'li Yarkadaş, konuyu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a soru önergesiyle sorduğunu da belirterek, “Bakalım Yılmaz, çocukların dövülmesini öven bu kitap için ne diyecek?” diye sordu. Yarkadaş, “Atatürk'ü zihinlerden silmeye çalışan MEB'in, yerine ne koymak istediği ortaya çıkıyor” ifadesini de kullandı.