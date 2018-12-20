CHP'li Yarkadaş: Binali Yıldırım'ın 'İstifa etmeden aday olayım' talebi reddedildi

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, adı AKP İstanbul Belediye Başkanı adaylığıyla anılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden aday olma talebinin reddedildiğini ve bugün Meclis Başkanlığı'ndan istifasını vereceğini iddia etti.

Yarkadaş, Meclis Başkanlığı'na AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı'nın getirileceğini de öne sürdü.

Yarkadaş'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Binali Yıldırım'ın 'İstifa etmeden aday olayım' talebi de reddedildi. Yıldırım, Saray'ın "Belirsizlik oluyor" uyarısı üzerine bugün istifasını en yaşlı üye TBMM Bşk. Vek. Celal Adan'a verecek. TBMM Başkanlığı'na ise Bahçeli'nin de işaret ettiği AKP'li Naci Bostancı getirilecek."