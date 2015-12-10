CHP'li Yarkadaş: Bilal Erdoğan'ın beş değil, on beş restoranı var

CHP’li Barış Yarkadaş, “Bilal Erdoğan’ın beş değil, 15 restoranının olduğu konuşuluyor. Bilal Erdoğan şu sıra, İtalya’da kahve ithalatı üzerine görüşmeler yapıyor. Brezilyalı bir firmayla görüşüyor ve kahve çekirdeği ithalatı üzerine çalışıyor. Bir yandan da pasta işine girmek için hazırlık yapıyor” dedi.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine mülakat veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "BMZ şirketi dışında 5 restoranım var" demişti.

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının şüphelilerinden olan Bilal Erdoğan’ın restoranlarıyla ilgili iddialar fezlekeye de girmişti.

Bilal Erdoğan’ın İtalyan Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamaları Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'ya değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’tan önemli bir iddia geldi.

Yarkadaş, “Kulislerde Bilal Erdoğan’ın görünen ve bilinen beş, çeşitli örtülü ortaklıklarla birlikte 15 restoranının olduğu konuşuluyor. Bilal Erdoğan şu sıra, İtalya’da kahve ithalatı üzerine görüşmeler yapıyor. Brezilyalı bir firmayla görüşüyor ve kahve çekirdeği ithalatı üzerine çalışıyor. Bir yandan da pasta işine girmek için hazırlık yapıyor. Şu sıra en çok meşgul olduğu iş, gıda ve kozmetik firmalarıyla yaptığı görüşmeler” diye konuştu.

“Erdoğan Ailesi, gıda sektöründen büyük paralar kazanılacağını biliyor” diyen Yarkadaş ana başlıklarıyla şunları söyledi:

"Babasının yarattığı olanaklarla, genç yaşta İstanbul’un en lüks AVM’lerinde dükkan sahibi oldu. Zorlu Center’da iki dükkanı var. Cevahir Alışveriş Merkezi’ndeki Çiçek Izgara adlı firmanın da Bilal Erdoğan’a ait olduğu biliniyor. Kamuoyunun bilmediği bir başka dükkan ise Yufka Döner markası. Diyarbakırlı bir işadamından burayı aldılar ve şimdi zincir haline getirmek için uğraşıyorlar. Kulislerde Bilal Erdoğan’ın görünen ve bilinen beş, çeşitli örtülü ortaklıklarla birlikte 15 restoranının olduğu konuşuluyor.

Erdoğan şu sıra, İtalya’da kahve ithalatı üzerine görüşmeler yapıyor. Brezilyalı bir firmayla görüşüyor ve kahve çekirdeği ithalatı üzerine çalışıyor.

‘Allah yürü ya kulum diyor’

Bir yandan da pasta işine girmek için hazırlık yapıyor. İtalya’da bulunmasının sebeplerinden biri de bu. Çünkü gıda sektörünün atardamarlarından biridir İtalya. Sektörü en kolay bu ülkeden takip edebilirsiniz. Bilal Erdoğan’ın şu sıra en çok meşgul olduğu iş, gıda ve kozmetik firmalarıyla yaptığı görüşmeler.

Tabii insanın babası Başbakan, Cumhurbaşkanı olunca, Allah ‘’yürü ya kulum’’ diyor. Bakın, Bilal Erdoğan’ın iki dükkanının olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Mesut Pektaş Zorlu Holding’e geçmeden önce, Başbakanlık yönetimindeki ‘Örtülü Ödenek Bütçesi’nden de sorumluydu. Bilal’in genç yaşta milyon dolarlık iki dükkana nasıl sahip olduğu buradan bile kolayca anlaşılıyor. Zorlu Center’ın imar alabilmesi için bizzat Tayyip Erdoğan devreye girmişti.

Erdoğan, kozmetik sektöründen bir süre önce çıkmıştı. Ancak bu sektöre olan ilgisi yeniden arttı. Şu sıra kozmetik sektörüne de yakın takibe almış durumda. Bilal Erdoğan’ın restoran yatırımları yaptığı şirketi Doruk Izgara, Gülhane markasıyla Akbatı AVM, Akasya AVM ve Zorlu Center’da faaliyet gösteriyor. Şirketin diğer bir restoran markası Doruk Kafe ise Esenyurt’da faaliyette. İTO kayıtlarına göre Doruk Izgara’nın İstinye Park’ta da restoranı var. Şirket son olarak geçtiğimiz yıl Kadıköy’deki bir restoranını kapatma kararı almış.

Fezlekede nasıl yer aldı?

Bilal Erdoğan’ın da şüphelileri arasında yer aldığı 25 Aralık soruşturması fezlekesinde Bilal Erdoğan’a ilişkin çarpıcı iddialarda bulunulmuştu. İşadamı Mehmet Nazif Zorlu’nun sahibi olduğu Zorlu Center’da Erdoğan’ın çocuklarına üç dükkan verdiği ileri sürülmüştü. Ardından bu dükkanların Günaydın Köfte, Gülhane Döner ve Doruk Izgara olduğu ortaya çıkmıştı. Yasal dinleme kayıtları da Zorlu Center’ın imar problemiyle bizzat dönemin Başbakanı, şimdinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgilendiğini ortaya koymuştu.

Bilal Erdoğan, Bella Pierre markasıyla kozmetik ithalatı yaptığı şirketi Maye Dış Ticaret’teki hisselerini iki yıl önce devretti. Bilal Erdoğan, bünyesinde farklı markalarda restoranlar barındıran Doruk Izgara, hediyelik eşya ithalatçısı Mis Hediyelik Eşya ve BMZ Grup Denizcilik ve İnşaat AŞ’de hala ortak. Bilal Erdoğan sermayesi 1.5 milyon TL olan Doruk Izgara’da yüzde 36.2 hisse ile büyük ortak. Erdoğan’ın kardeşi Sümeyye Erdoğan da şirketin yüzde 30 hissesine sahip. Erdoğan’ların bu şirketteki ortakları da Maye Dış Ticaret ile aynı. Mustafa Esenkal’ın yüzde 22.5 hissedar olduğu şirkette kalan hisseler Ali Bahadır Yeşil’e ait. Mis Hediyelik Eşya adlı şirkette Mustafa Esenkal yüzde 50 hisseye sahip. Erdoğan ve Yeşil şirkete yüzde 25’er ortak. Bilal Erdoğan, en yeni şirketi BMZ Group’da ise amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen ile ortak. Bilal Erdoğan’ın şirketlerinin faaliyet alanları özetle şöyle:

- Köftecilik,

- Gemi işletmeciliği,

- Gemi inşası,

- Liman inşası,

- İnşaatçılık,

- Tankercilik,

- Kuyumculuk,

- Fırıncılık,

- Tabldot yemek,

- Otel işletme,

- Kahvehane,

- Kuruyemişçilik

- Aktarlık."