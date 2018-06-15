CHP'li Yarkadaş: Aydın Doğan, Demirören'in verdiği çeki tahsil edemiyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Aydın Doğan'ın Doğan Medya Grubu'nu sattığı Demirören Holding tarafından kendisine verilen çeki tahsil edemediğini iddia etti.

Yarkadaş, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu. Yarkadaş, programda Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışıyla ilgili olarak önemli bir iddiada bulundu.

Yarkadaş'ın konu hakkındaki ifadeleri şöyle:

"Aydın Doğan'ın 890 milyon dolar çek verdiler değil mi? Çek verildiğinde çekin sahibi, bankadan istediği gün tahsil eder. Aydın Doğan şu anda 890 milyon dolarlık çekini tahsil edemiyor. Ziraat Bankası 'Bende böyle bir para yok, Demirören grubunda da böyle bir para yok, onlar bana yatırınca sana vereceğim' diyor."