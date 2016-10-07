CHP’li Yarkadaş: Aslı Erdoğan hırkası için 15 gündür mücadele ediyor

CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tutuklu yazar Aslı Erdoğan’ın bir hırka alabilmek için 15 gün mücadele verdiğini söyledi. Yarkadaş, “Aslı Erdoğan, soğuyan havalar yüzünden bir süre önce hırka istedi… Aslı Erdoğan’ın hırkasını içeri sokabilmek için on beş gündür mücadele veriliyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde düzenlenen ‘’Demokrasi Nöbeti’’ne katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Yarkadaş, “Demokrasi ve özgürlük için mücadele eden, bu yüzden iktidarın gadrine uğrayan tüm gazetecileri selamlıyorum’’ dedi.

Yarkadaş’ın ilgili açıklaması şöyle:

“Dışarıdaki arkadaşlarımıza ters kelepçe vuruluyor; içerideki meslektaşlarımız ise adeta işkence görüyor… Cezaevi içinde cezaevi yaratılıyor. En temel insani ihtiyaçlar bile meslektaşlarımıza verilmiyor. Aslı Erdoğan, soğuyan havalar yüzünden bir süre önce hırka istedi… Aslı Erdoğan’ın hırkasını içeri sokabilmek için on beş gündür mücadele veriliyor… Aslı Erdoğan’ın ihtiyaç duyduğu boyun yastığı için, tam altı kurumla günlerdir yazışma yapılıyor. İçeride haksız yere tutulan yazarlar ve gazetecilerin günlük yaşamı da git gide zorlaşıyor.’’

Su verilmemişti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan’a cezaevinde 24 saat boyunca su verilmediğini söyledi. Tanal, TBMM’de yaptığı konuşmada TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner’in darbe girişiminden sonra cezaevlerinden gelen kötü muamele ve işkence iddialarını incelemeyeceklerini söylediğini hatırlatarak “Bir ülke yıkılacaksa adaletsizlikten yıkılır” dedi.