CHP'li Yarkadaş: AKP’li başkanlar hâkim yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'li sekiz yüz avukatın hâkim olarak atandığını öne sürdü. Yarkadaş, atanan isimlerin bir çoğunun il ve ilçe yöneticisi olduğunu iddia etti.

Sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı'nın "Avukatlıktan hâkimliğe geçiş sınavı mülakat sonuçları" önceki gün açıklandı. Mülakatlarda, yazılı sınavda 80'in üzerinde puan alan birçok isim elenirken, 55-60 puan alan avukatlara hâkimlik yolu açıldı.

Atamalara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş "En büyük adaletsizlik Adalet Bakanlığı'nda yaşanıyor" dedi. AKP'nin "parti devleti" kurma çalışmalarını yargı kurumlarında da öne süren Yarkadaş şöyle konuştu:

"Yargı çevrelerinden edindiğim bilgiye göre, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavında iç karartıcı bir tablo var. Sonuçları referandumdan sonra açıkladılar... Kadrolaşma tartışması yaşanmasın diye referandumun bitmesini beklediler. Önceki gün açıklanan mülakat ve atama sonuçları zaten kadrolaşmayı açıkça gösteriyor. Yazılı sınavda 80 puan alan avukatlar devre dışı bırakılıyor. 55-60 puan alanlar ise mülakatı geçiyor. Bu kişilerin tek özelliği ise AKP'de yöneticilik görevinde bulunmaları... AKP, kadrolarını hâkim yaparak yargıyı kontrol altında tutmak istiyor."

"Yolu, KHK ile açtılar"

AKP'nin yargıda kadrolaşabilmek için KHK çıkararak kadrolaşma yolunu açtığını iddia eden Yarkadaş, "1500 hâkim açığı var denilerek sınav açtılar. Ancak ne ilginçtir ki sadece 900 hâkim aldılar. Bunların 800'ü de AKP'li" dedi.

Yarkadaş, önceki gün atanan hâkimlerin, Adalet Bakanlığı tarafından önce "gayri resmi mülakat"a alındığını da iddia etti. CHP'li vekil, "Rezalet içinde rezalet var" ifadesini kullandı.

Önceki gün atanan bazı isimleri de açıklayan Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

"Mülakata AKP yöneticisi ve üyesi yaklaşık bin avukat giriyor. Bunların sekiz yüzü, yazılıda düşük puanlar almasına rağmen mülakatı kolaylıkla geçiyor. Aslında isimlere baktığınızda kerametlerini anlıyorsunuz. Örneğin, Kadir Nozoğlu bu isimlerden biri... Nozoğlu AKP Elazığ Merkez İlçe Başkanı... Dünden itibaren artık hâkim..."

"Vergi rekortmeni avukat, neden hâkim olmak ister?"

Yarkadaş tespit edebildiği diğer isimleri de sıraladı:

"Bu isimlerden biri de Behice Çavuşoğlu... Hanımefendi, AKP Giresun Kadın Kolları Başkanı... Behice Hanım, AKP'ye üye olduktan sonra, Giresun'un vergi rekortmeni oluyor birkaç kez... Buna rağmen, sekiz bin TL maaş alan hâkimlik mesleğine geçiyor... Belli ki; kendisine HSK üyeliği ya da YARGITAY'ın yolu açılıyor.

"Başka bir örnek; Ceyda Bozdağ, Edirne Merkez İlçe Başkanlığı yöneticisi... Hacer Alan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in avukatı... Ve bu gibi yüzlerce isim... AKP, mahkemeleri adeta ilçe başkanlığı haline çevirdi. Bunun acısını toplumun tamamı çekecek..."