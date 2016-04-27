CHP’li Yarkadaş: AKP, FOX TV dahil sekiz kanalı kapatmak için harekete geçti

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “İktidar, aralarında FOX TV’nin de olduğu sekiz kanalı kapatmak için harekete geçti" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP’li Yarkadaş, “AKP iktidarı, perşembe günü, sekiz kanalı daha kapatmak için RTÜK aracılığıyla hamle yapacak. Türkiye’yi adeta çölleştirmek ve muhalif seslerin duyulmasını engellemek istiyorlar’’ şeklinde konuştu.

RTÜK’ün perşembe günü yapacağı toplantıda, Can Erzincan, Van TV, Özgür Gün TV, Jiyan TV, Hayat TV ve Azadi TV’nin yayın lisanslarının iptalini gündeme alacağını belirten Yarkadaş, “RTÜK’ün AKP’li üyeleri, Can Erzincan TV’yi Nazlı Ilıcak’ın polisleri eleştiren bir konuşmasını gerekçe göstererek kapatmak istiyorlar’’ dedi.

7 Haziran seçimlerinin ardından RTÜK’teki üye aritmetiği muhalefetin lehine değişti. Yeni sandalye dağılımına göre, AKP kontenjanından 4 isim RTÜK üyesi oldu. CHP ve MHP kontenjanından 2’şer isim RTÜK üyeliğine seçilirken HDP’yi 1 üye temsil ediyor. Kararlar çoğunluk esasına göre alındığı için AKP'li üyeler muhalefetin desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada MHP’li üyelerin sergileyeceği tavrın belirleyici olacağı belirtiliyor.

İMC TV’nin kapatılmasının ardından Hit Bord adlı platforma taşındığını belirten Yarkadaş, “Edindiğim bilgiye göre, RTÜK’ün AKP’li üyeleri, İMC TV’nin buradaki yayınlarını sonlandırmak için de harekete geçmiş. HotBird adlı yayın platformuna başvurarak, İMC TV’nin yayınlarının sonlandırılmasını isteyecekler’’ ifadesini kullandı.

Sansür ve baskının artık ‘’uluslararası boyuta’’ taşındığına dikkat çeken Yarkadaş, “Sınır kapılarına, yasaklı gazeteciler listesi koyuyor, yabancı gazetecilerin Türkiye’ye girişini keyfi bir biçimde engelliyorlar. Bu, Türkiye’nin içe kapanması anlamına gelmektedir’’ dedi. Yasaklı gazeteciler listesini TBMM’ye taşıdığını da belirten Yarkadaş, “AKP, şu ana kadar bu listeyi yalanlamadı’’ şeklinde konuştu.



"FOX TV tehdit altında"



Sansürün uluslararası boyutunun bir ayağının da Türkiye’de olduğunu belirten Yarkadaş, “FOX TV bunun için en uygun örnek… ABD sermayeli FOX TV’nin Türkiye yayınları da hedefte… AKP’li RTÜK üyeleri, FOX TV’ye, başarılı gazeteciler İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal’a sudan sebeplerle cezalar veriyorlar’’ hatırlatmasında bulundu.

CHP’li Yarkadaş, “Saray ve Başbakanlık, AKP’li RTÜK üyeleri aracılığıyla, FOX’a sudan sebeplerle peş peşe ceza verdirtiyor. RTÜK Kanunu’na göre, bir kanal aynı suçtan dolayı birkaç uyarı alırsa, lisans iptali gündeme geliyor. İktidar, FOX TV’yi, verilen uyduruk cezaları gerekçe göstererek susturmak istiyor’’ dedi.

FOX TV’nin özellikle haber bültenlerinin iktidarı çok rahatsız ettiğini vurgulayan Yarkadaş, “Oysa ki; FOX TV, başta CHP olmak üzere HDP ve MHP’yi de çok ağır sözlerle eleştiriyor. Ancak eleştiriden rahatsız olan tek kurumun Saray ve AKP olduğu görülüyor’’ diye konuştu.

RTÜK’ün Perşembe günü yapacağı toplantıda, başta Can Erzincan TV olmak üzere, Van TV, Özgür Gün TV, Jiyan TV, Hayat TV ve Azadi TV’nin durumunun masaya yatırılacağını belirten Yarkadaş, “Güçleri yeterse, FOX TV’yi de sonraki toplantıda gündeme almak ve oldu bittiye getirmek istiyorlar’’ dedi.

Muhalif kanalların kapatılmasının halkın haber alma ile kamuoyunun özgürce oluşturulması hakkının gaspı anlamına geleceğini belirten CHP’li vekil, “Kamuoyu buna itiraz etmeli ve (Medyama Dokunma) demelidir’’ şeklinde konuştu.

Yarkadaş, aynı TV programında TRT’deki yolsuzluklara da değindi. CHP’li vekil, “TRT’de tam bir yağma var. 12 bin TL’ye alınabilecek bir cihazla yapılacak olan işlem için, 800 bin TL’lik ihale açıp yandaşa vermişler. Bu halkın parasının yağmalanmasıdır’’ dedi.

TRT’nin reklam ihalesine ilişkin açıklamalar da yapan Yarkadaş, “Buradaki yolsuzluk ve kamunun kaybı ise milyon dolarlarla anlatılabilir’’ diye konuştu.