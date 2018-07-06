CHP'li Yarkadaş: 50 bin sandıktan veri alamadık

CHP Parti Meclisi üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin 24 Haziran seçimlerinde 50 bin sandıktan veri alınmadığını ve 20 bin sandıkta da partinin müşahidinin bulunmadığını söyledi.

Halk Tv’de ‘Medya Mahallesi’ yayınına katılan Yarkadaş, sözlerine, geçen yıl yapılan anasa referandumunun ardından partisinin toplantısında sorduğu soruya aldığı yanıtı paylaşarak başladı: “Toplantıda bir soru sordum: Kaç sandıkta görevlimiz yoktu diye. Tatmin edici bir cevap alamayınca kendim açıkladım. 9 bin 700 sandığa görevli koyamadık. Bu da oyların yüzde 6’sını kontrol edememek demektir.”



24 Haziran seçimlerinin ardından toplanan parti meclisinde sözcü Bülent Tezcan’ın “24 Haziran’da 50 bin sandıktan veri alamadık” dediğini aktaran Yarkadaş, “50 bin sandık ne demektir biliyor musunuz? Basitleştirerek anlatayım. 50 bin sandık , biz oyların yüzde 25’ini kontrol edemedik demektir” dedi.



Yarkadaş, 20 bin sandıkta ise CHP’den hiç kimsenin olmadığını söyledi.