CHP'li Veli Ağbaba'ya 'Yasin El Kadı' fezlekesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , 18 Ekim 2014 tarihli açıklamasında “Etiler Polis Okulu’nun Tapusu Yasin El Kadı'da mı?” açıklamasından dolayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Başsavcı vekili Selamettin Celep imzalı 13. Kasım 2014 tarihli fezlekede, Ağbaba, ‘alenen hakaret’ ve ‘iftirada bulunmakla’ suçlanıyor. Fezlekede Ağbaba’ya şikayette bulunan ve kamuoyunda ‘Yasin El Kadı’ olarak bilinen Suudi iş adamının açık adı ‘Yassen Abdullah A. Kadı’ olarak yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezleke gerekçesi şöyle:

Ağbaba: Rüşvet alan bakanlar için kanaat oluşmazken hakkımda jet hızıyla fezleke hazırlamışlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Yasin El Kadı’nın Başvurusu ile hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

Geçtiğimiz aylarda Etiler Polis Okulu arazisinin nasıl peşkeş çekildiğini kamuoyuyla paylaştık. Adım adım araziyi nasıl ele geçirdiklerini ve Yasin El Kadı’ya verildiğini tüm kamuoyuna gösterdik. Basın açıklamamız gazetelerde ve internet sitelerinde haber olduğu için hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Hakkımda fezleke hazırlanmasına ve Meclis’e sevkedilmesine karar verilmiş.

Bu durum, hukukun AKP’nin elinde nasıl guguk kuşuna çevrildiğini göstermektedir. AKP, hukuku kendi adamlarını aklamak, muhalefeti karalamak için kullanmaktadır. Ayakkabı kutularını, elbise kılıflarını, kol saatlerini delil olarak göremeyen hukuk, basın açıklamamızın haberlerini delil olarak görebilmektedir. Rüşvet alan bakanlar için kanat oluşmazken, benim hakkımda jet hızıyla fezleke hazırlamışlar.

'Makul şüpheli ilk milletvekili biz olduk'

Yasin El Kadı'nın suç duyurusunda bulunmasına neden olan açıklamamda, 17 Aralık tapelerine dikkat çekmiş, İstanbul'u baş temsilcisi Yasin El Kadı olan rant lobilerinin yönettiğini anlatmıştım. Anlaşılıyor ki Yasin El Kadı sadece İstanbul'u yönetmekle kalmıyor, Türkiye'de hukuk sistemini de yönetiyor. Görüyoruz ki bu zat, iş tuttuğu Kaçak Saray sakini ile birlikte yargıyı yönlendirebiliyor ve yönetebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin başvurularında harekete geçmeyen AKP yargısı, rant lobisinin yöneticisi başvurduğunda jet hızıyla harekete geçerek, bir milletvekili hakkında fezleke hazırlayabiliyor. Savcı makul şüphe oluştuğuna karar vermiş. Makul şüpheli ilk milletvekili oldum sanırım. Bu duruma hiç şaşırmadım.

'Rüşvetçi bakanların aklandığı yerde onur sayarım'

17-25 Aralık sonrasında tüm mevcut delillere rağmen aklanan ve yargı önüne çıkarılmayan Bakanlar varken, yargılanmayı ve hem de böyle bir talan ve gasp konusunu gündeme getirdiğim için hakkımda fezleke hazırlanmış olmasını onur sayarım.