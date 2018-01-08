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CHP'li vekillerin kullandığı TIR Ankara'ya ulaştı

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan 'kamyon' polemiğinin ardından maliyet hesaplamak için TIR kullanarak İstanbul'dan Ankara'ya geldi

08 Ocak 2018 23:50

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan \'kamyon\' polemiğinin ardından maliyet hesaplamak için TIR kullanarak İstanbul\'dan Ankara\'ya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan \'kamyon\' polemiğinin ardından bugün öğlene doğru saat 11.00 sıralarında İstanbul\'dan Ankara\'ya gelmek üzere TIR ile yola çıkan vekiller akşam 19.00 sıralarında CHP Genel Merkezine ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, mecliste yaşanan \'kamyon\' polemiğinin ardından dayanamayarak İstanbul\'dan Ankara\'ya TIR ile maliyet hesaplamak için geldiklerini ifade ederek, \"Yaklaşık 550 kilometre yol yaptık. Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu. Ve bu bin 509 lira içerisinde 724 lira vergi ödemiş olduk. Yani Fuat kardeşimizin İstanbul\'dan Ankara\'ya gelişi bin 509 lira maliyet, 724 lira da vergi oldu\" diye konuştu. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise gazetecilere yaptığı açıklamada \"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rakamları biraz daha mütevazı vermiş. Biz bu gün bunları tamamen belgeleriyle ispatladık. Sayın Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan çıksınlar bir kamyon parkında, nakliyeci memnun mu değil mi ?  Para kazanıyor mu kazanmıyor mu?  bunları bence kendi kulakları ile dinlemeleri gerektiğinin zamanı geldiği kanaatindeyim\" dedi. 

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