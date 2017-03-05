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CHP'li vekillerin 'hayır' standına AKP’li belediye başkanından ziyaret

CHP'li Tekin, belediye başkanına teşekkür etti

05 Mart 2017 19:38

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, lokma ve ‘hayır’ broşürleri dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı. CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, bu davranışından dolayı Göksu'ya teşekkür etti.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Enis Berberoğlu, Esenler'de ‘hayır lokması’ dağıttı. İki vekil kalabalığa referandumda neden 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlattı.

Tekin ve Berberoğlu Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda, üzerlerine "hayır" yazan tişörtler giyip lokma standının başına geçti. İki vekil ve partililer daha sonra meydanda toplananlara lokma ile "hayır" broşürleri dağıttı.

Bu sırada meydanda bulunan Esenler'in AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir grup AKP’li, lokma dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı.

Göksü ve beraberindekiler meydandakilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. Tekin, bu davranışından dolayı Göksu'ya teşekkür ettiğini belirtti.

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