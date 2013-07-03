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CHP’li vekillere polisten suç duyurusu

Adana'da 11 polis memuru, Gezi Parkı olayıyla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP milletvekilleri Süheyl Batum, Levent Gök ve Hüseyin Aygün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

03 Temmuz 2013 04:46

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli 11 polis memuru, Gezi Parkı odaklı gelişmelerle ilgili, CHP Milletvekilleri Süheyl Batum, Levent Gök ve Hüseyin Aygün hakkında "Hakaret, Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Avukatları aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına müracatta bulanan polislerin dilekçesinde, milletvekilleri Batum, Gök ve Aygün'ün katıldıkları televizyon programları ve eylemler sırasında polise karşı aşağılayıcı ifadeler kullandıkları öne sürüldü.
Polislerin başvuru dilekçesinde, milletvekilleri hakkında "hakaret, Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla kamu davası açılması talep edildi.
Dilekçede, milletvekillerinin farklı yer ve zamanlarda olaylara ilişkin polislere hakaret ettiklerine dair tespitlere de yer verildi.
Polisler adına dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığına sunan avukat Ertuğrul Doğaner, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Milletvekilleri Süheyl Batum, Levent Gök ve Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
Polisin herhangi bir siyasal tercihin davranışlarına göre hareket etmediğini, polis teşkilatının devletin en temel kurumlarından biri olduğunu belirten Doğaner, şikayet dilekçesiyle delilleri de savcılığa sunduklarını kaydetti.
 

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