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CHP'li vekillere Gezi Parkı soruşturması

Ankara'da Gezi Parkı'na destek vermek için yapılan eylemlerde polisle müzakere eden ve eylemcilerle birlikte oturarak müdahale olmasını engelleyen CHP'li vekiller ve Çankırı Hakimi Eminağaoğlu'na soruşturma açıldı

10 Ağustos 2013 05:23

 

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı fezleke doğrultusunda, Ankara'da gerçekleşen Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sert müdahalelerine tanık olan Kennedy Caddesi'nde, TOMA ve Çevik Kuvvet  polisinin önünde yere oturarak müdahale olmasını engelleyen ve polisle eylemciler arasında bir anlaşmazlık çıkmaması için müzakere eden CHP Milletvekilleri ve Yargı-Sen Başkanı, Çankırı Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre;  Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park’ta yapılan eylemlerden sonra her gece Kennedy Caddesi’ne yürüyerek, buradan Kızılay’a çıkmak isteyen gruplara sert müdahalelerde bulunuldu. 15 Haziran gecesi ise CHP milletvekilleri ve Eminağaoğlu polisin müdahalesini engelledi. Eylemciler ise saat 03.00 sıralarında olaysız dağıldı.
Başbakan Erdoğan ise özellikle CHP’li vekillerin kalabalıkla birlikte TOMA’ların önünde oturmasını sert bir dille eleştirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, CHP’li vekiller ve Eminağaoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olayın üzerinden 1 aydan fazla süre geçtikten sonra, 24 Temmuz’da savcılığa gönderilen yazıda, aralarında CHP’li Nur Serter, Aylin Nazlıaka, Emine Ülker Tarhan, İdris Yıldız, İzzet Çetin ile eski YARSAV Başkanı Hakim Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun bulunduğu kalabalığın caddeyi araç trafiğine kapattığı, grubun sayısının 600’e kadar yükseldiği, Eminağaoğlu’nun polislerin yanına sıkça gelerek, “Anons yapmaya gerek yok. Müdahaleye gerek yok. Buradaki amaç dağıtmak değil, eylemi barışçıl tutmak”, “Siz dağılınz deseniz bile aralarında sorunlar olacaktır. Dağılın demekle bir anda dağılma olmaz”, “Biz Yargıçlar Sendikası olarak İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü ile görüştük. Tek çözüm demokratik tepki boyutunda kalabilmesi. Tek yol polisin kitle karşısında atacağı geri adımlar. Bu bir zafiyet değil. Polis çekilsin. Bu kitle o geri adımı görünce dağılır. Milletvekilleri çekildiğinde siz müdahale edeceksiniz. Saldırmıyorlarsa siz bekleyeceksiniz” dediği belirtildi.
Fotoğraflarla CHP’li vekiller ile Eminağaoğlu’nun konumlarının da aktarıldığı yazıda, eylemcilerin desteklenmesi, atılan sloganlar suç olarak sıralandı.
 

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