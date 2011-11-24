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CHP’li vekillerden TRT önünde eylem

TRT önünde açıklama yapan CHP’li milletvekilleri, yarınki gensoru görüşmelerinin Meclis TV’den yayınlanmasını istedi.

24 Kasım 2011 02:00

T24 - TRT önünde açıklama yapan CHP’li milletvekilleri, yarınki gensoru görüşmelerinin Meclis TV’den yayınlanmasını istedi. 100 vekille gelerek bina içine gireceklerini belirten CHP’li Muharrem İnce, “TRT'yi açın, halkın sesi çıksın. Muhalefetin sesini kesmeyin” dedi.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ve beraberindeki 13 milletvekili TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesi girişinde basın açıklaması yaparak, yayın politikalarını eleştirdi.


CHP milletvekillerinin yüzde 10'uyla TRT'ye taraflı yayın anlayışından dolayı uyarmaya geldiklerini belirten İnce, bir sonrakinde 100 milletvekiliyle birlikte gelerek yerleşke içine gireceklerini söyledi.


Muharrem İnce, şunları kaydetti:


''TRT'ye bir başka uyarımız da yarın ile ilgili. Yarın TBMM'de gensoru görüşülecek. TRT-3 yayınları Salı, Çarşamba, Perşembe saat 19.00'dan sonra kesiliyor. Onun hesabını da soracağız. Yarın gensoruyu yayınla diyoruz. TRT Genel Müdürü'nü, Meclis Başkanı'nı da uyarıyoruz. Halktan gizlemeyin, korkmayın, kaçmayın, ekranların başına gelin, TRT'yi açın, halkın sesi çıksın, muhalefetin sesini kesmeyin, Meclis televizyonlarının yayınlarını engellemeyin diyoruz.'' -

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