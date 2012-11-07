CHP'li vekillerden sivil polislere uyarı

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu 5 CHP'li milletvekili CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'in şoförü Yurtal Gültekin'in evinin önünde bekleyen sivil polis ekiplerine müdahalede bulunduğu bildirildi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP milletvekilleri Süleyman Çelebi, Levent Gök, Muhammet Rıza, Yalçınkaya ve Uğur Bayraktutan ile 29 Ekim'deki izinsiz yürüyüş esnasında bir polis müdürünün yaralanmasına sebebiyet verdiğinin ileri sürülmesi üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'in şoförü Yurtal Gültekin'in evinin bulunduğu siteye geldiğ, belirtildi.

İnce ve beraberindeki milletvekillerinin, site etrafında beklediği ileri sürülen sivil polis aracının yanına giderek, otomobilde bulunan iki polise burada niçin bulunduklarını sorduğu ifade edildi. Ardından İnce'nin müdahalede bulunması üzerine sivil polislerin bölgeden ayrıldığı açıklandı.

CHP'li İnce, olayın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, karmaşanın içerisinde, Adnan Keskin'e, bir polis amirinin sarıldığını, kravatını sıktığını, hakaret, darp ve tacizde bulunduğunu, bu sırada Keskin'in şoförü Gültekin'in de doğal olarak patronunu korumak istediğini'' belirterek, şunları kaydetti:

''Bu çok doğal bir süreçtir, bir insani süreçtir. O günden bu yana bu şoför arkadaşımızın evinin etrafında sürekli polisler geziyor, sürekli taciz ediyorlar.

İki gün önce evine geliyorlar. Burada bir fuhuş iddiasında bulunuyorlar. 'Bir ihbar aldık. Burada fuhuş var' deyip lakayt bir şekilde eşini, ailesini taciz ediyorlar. O günden bu yana evin etrafında sürekli gezerek ailesini, çocuklarını bir taciz içerisinde ve bunu devletin polisleri yapıyor. Türkiye bir polis devleti değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes haddini bilmelidir.''



'Polisler arabanın içinde uyuyordu, bu, Türkiye'ye yakışmıyor'



İhbarı aldıklarında milletvekilleriyle birlikte geldiğini ifade eden İnce, ''İşte şahit oldunuz. Polisler arabanın içinde uyuyordu. Bu, Türkiye'ye yakışmıyor.

Türkiye, Tayyip Erdoğan'ın polis devleti değildir. Eğer milletvekiline, genel başkan yardımcımıza saldırı yapılmışsa onun şoförü de milletvekilini korumak istemişse polisle aralarında hoş olmayan bir şey geçmişse olabilir bunlar doğal bir süreçtir.

Ben de o şoförün yerinde olsaydım milletvekilimi korumak isterdim, patronumu korumak isterdim'' şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Şimdi o şoförün peşine düşmüş bu devlet. Peki milletvekilinin boğazını sıkan polis amirinin peşine kim düşecek? Bu terbiyesizlik yakışıyor mu? Aileyi taciz etmekle, eşini taciz etmek, evine gitmek, burada fuhuş iddiasında bulunmak, evinin etrafını sürekli kontrol etmek, devriyeler gezdirmek.

Bunlar Türkiye'ye yakışmıyor. Biz bunlara pabuç bırakacak bir parti değiliz. O şoför arkadaşımızın da yanında duracağız, genel başkan yardımcımızın da yanında duracağız. Bunun hesabını da soracağız. Bundan hiç kimsenin de kuşkusu olmasın.''

Gültekin'in evinin çevresinde bulunduğu ileri sürülen araçların plakalarını da basın mensuplarına da açıklayan İnce, bölgedeki ana arterde de ilk kez polisin uygulama başlatmasını dikkat çekici bulduklarını belirtti.

Yurtal Gültekin'in oğlu Onur ile kardeşi Galip Gültekin de konuyla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.