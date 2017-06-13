CHP’li vekillerden Şenal Sarıhan’a geçmiş olsun ziyareti

CHP’li vekiller, beyin anjiyosu olan Şenal Sarıhan’ı hastanede ziyaret etti.

Gazete Kritik’ten Haydar Koçak’ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun eşliğindeki vekiller, beyin anjiosu olan Ankara Milletvekili Avukat Şenal Sarıhan'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte ziyarete CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Mehmet Tüm, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer yer aldı.

Geçmiş olsuna gelen vekiller sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra Şenal Sarıhan ile bir süre sohbet edip hastaneden ayrıldılar.