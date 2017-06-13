T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li vekillerden Şenal Sarıhan’a geçmiş olsun ziyareti

CHP'li Sarıhan beyin anjiyosu oldu

13 Haziran 2017 00:05

CHP’li vekiller, beyin anjiyosu olan Şenal Sarıhan’ı hastanede ziyaret etti.

Gazete Kritik’ten Haydar Koçak’ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun eşliğindeki vekiller, beyin anjiosu olan Ankara Milletvekili Avukat Şenal Sarıhan'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte ziyarete CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Mehmet Tüm, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer yer aldı.

Geçmiş olsuna gelen vekiller sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra Şenal Sarıhan ile bir süre sohbet edip hastaneden ayrıldılar.

ETİKETLER

şenal sarıhanchpbeyin anjiyosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24