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CHP'li vekillerden şehit onbaşının ailesine taziye ziyareti

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Gürsel Tekin, Diyarbakır'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

28 Ekim 2017 18:19

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Gürsel Tekin, Diyarbakır\'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 
Diyarbakır\'da geçen pazartesi günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin Yenişehir İlçesi\'ndeki ailesinin evindeki taziye ziyaretleri devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Gürsel Tekin şehit Onbaşı Dicle\'nin babası Adnan Dicle\'ye taziye ziyaretinde bulundu. Aile fertleri ile sohbet eden CHP\'li vekiller Tanrıkulu ile Tekin\'e baba Adnan Dicle, şehit oğlunun çevrede güzel ahlakı ile bilindiğini belirterek, hiç kimseyi incitmeyen bir insan olduğunu anlattı. Baba Adnan Dicle de, CHP\'li vekilleri uğurlarken, oğlu Dicle\'nin vurulduğu yeri göstererek, \"Başka acılar yaşanmasın, bu işleri çözün\" dedi. 

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