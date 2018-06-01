CHP'li vekillerden Flormar işçilerine destek: OHAL'in sermaye tarafından da nasıl sopa olarak kullanıldığını bir kez daha gördük

CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Ali Şeker ve Tahsin Tarhan, sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve işlerine geri dönmek için Flormar'ın Kocaeli Gebze'deki fabrikası önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan çoğu kadın 120 işçi, 17 Mayıs'tan bu yana yürüttükleri eylemle işlerini geri istiyor. İşçilerden 70'i, arkadaşlarının anlattığına göre, ilk anda çıkarılanlara alkışlayarak destek verdikleri için işlerine son verildi.

CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Ali Şeker ve Tahsin Tarhan, bugün sabah saatlerinde, fabrika önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. Milletvekillleri ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından direnişteki işçilere destek mesajı paylaştı.

Cihaner'in Twitter'daki paylaşımı şöyle: