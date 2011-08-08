CHP'li vekillerden Ergenekon çıkarması

T24- Aralarında tutuklu CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ında bulunduğu ikinci Ergenekon davasının 127. duruşması CHP’li milletvekillerinin akınına uğradı. Balbay ve Haberal’ın milletvekili seçilmelerinin ardından görülen ilk duruşmaya CHP 40’ın üzerinde milletvekiliyle katılırken, birçok sivil toplum örgütünden de 150’ye yakın izleyici hazır bulundu.

İkinci ''Ergenekon'' davasının duruşmasını izlemek için Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gelen CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, ''Bugün kalabalık milletvekili grubuyla geldik buraya. Silivri'de hukukun olmadığını, milletvekili arkadaşlarımız yönünden kesinlikle hukuk dışı uygulamalar olduğunu göstermeye çalışıyoruz'' dedi.



CHP'nin yemin etmeyen tek milletvekili İsa Gök, duruşma salonundan çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gök, ''Ergenekon'' davasının hukuksuz olduğunu ileri sürerek, ''Bugün kalabalık milletvekili grubuyla geldik buraya. Silivri'de hukukun olmadığını, milletvekili arkadaşlarımız yönünden kesinlikle hukuk dışı uygulamalar olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Çünkü orada milletin seçtiği vekiller uluslararası anlaşmalara ve anayasaya rağmen bir inat ürünü olarak cezaevinde zorla tutuluyor. Bunun hukukta karşılığı insanların milletvekilliği yapmasının engellenmesidir, başka hiçbir şey değildir'' diye konuştu.



Millet iradesi, uluslararası sözleşmeler ve bütün kanunların üzerinde bir hukuksuzluk sergilendiğini iddia eden Gök, ''Böylesi hukuksuzluk tarihimizde vardır. Darbe dönemlerine mahsustur. Şu anda süregelen daim bir darbe dönemi oluşturuluyor ve onun hukuku insanların milletvekilliği hakkını adeta gasbediyor. Bu insanların milletvekilliği engelleniyor, bu kabul edilemez. İzmir milletvekilimiz sayın Mustafa Balbay ile salonda görüştüm. Sayın Haberal'la da ne yazık ki koğuşunda görüşmeye gidiyorum şimdi'' dedi.



Gök, bir gazetecinin ''Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal milletvekili seçildikten sonraki ilk ziyaret ettiğiniz Mustafa Balbay görüşmede neler söyledi?'' sorusuna şöyle cevap verdi:



''Sayın Balbay bu konuda son derece olumlu, vekil olmanın sorumluluklarını yerine getirmek istiyor. Sayın Haberal da hakeza bu şekilde, tüm sağlık sorunlarına ve özgürlüklerin kısıtlanmasına rağmen... 'Bizler on binlerce insanın oy verdiği milletvekilleriyiz' diyorlar. 'Bunun gereği olarak da mecliste çalışmak istiyoruz' diyorlar. İşte bu iradeyi engelleyen hukuki kılıf altında siyasi bir görüş var. Siyasi görüşlere hukuki kılıf verilemez. Bu hukuki kılıf kalkacak. Adalet yerini bulacak. Bu arkadaşlarımız mecliste genel kurulda çalışacaklar. Bunun başka bir yöntemi yok çünkü mevzuat, anayasa, uluslararası anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler bunu emrediyor.''



