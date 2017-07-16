CHP'li vekiller'den Erdoğan'ın ses kaydına tepki: Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor...

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun birçok yerinde çeşitli etkinlikler yapılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün gece cep telefonlarında sesinin dinletilmesine CHP'li vekiller tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter hesabından Edoğan'ın ses kaydıyla ilgili olarak "Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor" dedi.

Vekillerin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı şöyle tepki verdi:

Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor... Bu kadar hakaretin üstüne bu nedir be... Kabus gibi... — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 15 Temmuz 2017