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CHP'li vekiller'den Erdoğan'ın ses kaydına tepki: Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor...
"Erdoğan'ın sesini, isteğim dışında dinletmek; haberleşme özgürlüğünün gaspıdır"
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun birçok yerinde çeşitli etkinlikler yapılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün gece cep telefonlarında sesinin dinletilmesine CHP'li vekiller tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter hesabından Edoğan'ın ses kaydıyla ilgili olarak "Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor" dedi.
Vekillerin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı şöyle tepki verdi:
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