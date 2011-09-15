CHP'li vekillerden Balyoz çadırına ziyaret

T24- CHP İstanbul Milletvekilleri Süheyl Batum, Umut Oran ve Ali Özgündüz, İşçi Partisi (İP) ve ''Vardiya Bizde Platformu'' üyeleri tarafından ''Ergenekon'' ve ''Balyoz Planı'' davalarının sanıklarına destek vermek amacıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde kurdukları çadırları ziyaret etti.

Çadırlara gelen milletvekilleri, burada bulunan ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, İP ve platform üyeleriyle görüştü.

Süheyl Batum, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hızlı bir şekilde dikta rejimine doğru giden dönemeci döndüğünü, bunu hazırlayan kurumların başında da medya ve özel yetkili mahkemeler olduğunu savundu.

Odatv iddianamesi yayımlanınca herkesin şok olduğunu ifade eden Batum, ''Terör eylemi olarak sayılabilecek hiçbir şey yoktu. Kitap yazma amacı terör eylemine bağlandı'' dedi.

DGM'lerin kaldırılması için çaba gösteren toplumun özel yetkili mahkemelerin kaldırılması için de gereken çabayı göstereceğine inandığını söyleyen Batum, bu mahkemelerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Umut Oran da Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını öne sürerek, hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Oran, DGM'lerin kaldırıldığını, ancak özel yetkili mahkemelerde insan hakları ihlallerinin devam ettiğini söyledi.

Ali Özgündüz ise 25 yıl Cumhuriyet savcılığı yaptığını belirterek, ''Duruşmayı izledim. Ya ben bilmeden savcılık yaptım ya da başka ülkede duruşma izledim'' diyerek yargılamanın davanın uzatılması amacıyla yapıldığını savundu.