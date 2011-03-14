-CHP'Lİ VEKİLLER ŞENER VE ŞIK'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Çetin Soysal, Ahmet Ersin ve Malik Ecder Özdemir, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı cezaevinde ziyaret etti. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen ''Balyoz Planı'' davasını izlemeye gelen Soysal, Ersin ve Özdemir, 2 No'lu Cezaevinde kalan gazeteciler Şener ve Şık'a ziyarette bulundu. Ziyaretle ilgili olarak basın mensuplarına bilgi veren Çetin Soysal, Şık ve Şener'in, savcılıkta kendilerine sadece gazetecilik faaliyetleriyle ilgili sorular sorulduğunu, aldıkları notlar ve yazdıkları kitaplarla ilgili sorular yöneltildiğini ancak tutuklanmalarına neden olan delilleri bilmediklerini söylediklerini ifade etti. Gazetecilerin tutuklanmalarına neden olan delilleri öğrenme hakları olduğunu kaydeden Soysal, Nazım Hikmet gibi ünlü isimlerin bile cezaevinde daktiloları olduğunu, bu dönemde ise cezaevinde olan hiçbir tutukluya haklarının verilmediğini söyledi.