CHP'li vekiller, Halkbank'a 'ayakkabı kutusu' fırlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri ve vatandaşlar, 17-25 Aralık tarihlerini Yolsuzluk Haftası ilan ettiklerini açıklayarak, Halkbank Kızılay Ticari Şubesi girişine ayakkabı kutuları fırlattı.

Halkbank önünde toplanan kalabalık adına basın açıklaması yapan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "17-25 Aralık sadece Türkiye'de değil, dünya tarihine geçecek bir iktidarın bakanlar kurulunun üçte biri, bir devleti nasıl soyuyor" dedi.

'Çete reklam şirketleriyle karşı karşıya geldik'



Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, bu haftayı; kirli siyaset olmasın, siyaset kirli işlere bulaşmasın, taşmasın diye 'Yolsuzluk Haftası' ilan ettiklerini açıklayan Tekin, “Bunu da bilboardlarla ilan edecektik. Medyada çeşitli kuruluşlarda olduğu gibi havuz reklam şirketleri, çete reklam şirketleriyle karşı karşıya geldik. Biz 17 Aralık’la ilgili bir bilbord hazırlamak istiyoruz dediğimizde, ortalama piyasa değeri bir lira iken bize 5 lira fiyat verdiler. Evet kabul ediyoruz dedik. Aradan 48 saat geçtikten sonra 17 ve 22 Aralık boş yer alamadıklarını söylediler. Ama CHP her türlü çare üretilecek etkinliğe sahip bir siyasi parti. Bugünden itibaren ayın 25’ine kadar Türkiye coğrafyasının tamamında gençlerimiz, kadınlarımız ayaklı billboard olarak dolaşacaklar” açıklamasını yaptı.

'Sayın Başbakan kimsenin kolunu kesme'

Başbakan Ahmet Davutoğlu'na çağrıda bulunan Tekin, “Sayın Başbakan ‘kardeşim de olsa kolunu keserim demişti’ ya Sayın Başbakan, kimsenin kolunu kesme. Eğer bu konuda rahatsızlığınız varsa kol kesmeye kalkışır sönmez parlamento niye artık onsuz gelmiş olacak.” dedi.

Açıklamanın ardından, istifa eden 4 bakanı temsilen, CHP Gençlik Kolları üyeleri kısa bir gösteri düzenledi.



Gösteride, temsili 4 bakanın isimleri zikredildi. Temsili Zafer Çağlayan, “Saatimi 17 Aralık’a ayarladım” dedi.