CHP'li vekiller: Gülmen ve Özakça cezaevi hekimini kabul etmiyor, doktoru Ankara Tabip Odası'ndan istiyor

CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ile Ali Haydar Hakverdi, kanun hükmünde kararname ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevindeyken 23 Mayıs 2017 günü tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’yı, Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. İzlenimlerini ve tutuklu iki eğitimcinin görüşlerini aktaran CHP'liler "Nuriye de Semih de cezaevi hekiminin muayenesini kabul etmiyor, Ankara Tabip Odası’nın görevlendireceği bir hekimin durumlarının takibini yapmasını konusunda ısrarcılar" açıklamasında bulundu.

Milletvekilleri, Nuriye Gülmen ile Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde, Semih Özakça ile 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde görüştü. İki milletvekilinin aynı anda görüşme talebinin reddedilmesi nedeniyle vekiller de ayrı ayrı görüşmelere girmek zorunda kaldı.

Milletvekillerinin ziyaretle ilgili yaptıkları basın açıklaması şöyle:

Sağlık durumları: Nuriye açlık grevine başladığı tarihten itibaren 12 kilo kaybetmiş durumda. Geçen haftadan sonra tartılma olanağı olmamış. Günlük aktivitelerini zar zor yapabiliyor, özellikle halsizliği belirginleşmiş. Semih, Nuriye’ye göre daha iyi gözükmesine karşın açlık grevine başladığında 84 kiloyken şimdi 22 kilo kaybı var. Semih de bacak bölgesindeki kasılmalarından şikayetçi, bu nedenle potasyum preparat kullanması gerekiyor.

Cezaevindeki temel sorunları, hekimle ilgili; Nuriye de Semih de cezaevi hekiminin muayenesini kabul etmiyor, Ankara Tabip Odası’nın görevlendireceği bir hekimin durumlarının takibini yapmasını konusunda ısrarcılar. Diğer sorunları, beyni ve sinir sistemini koruması için B1 vitamini almaları ama cezaevi yönetimi Nuriye ve Semih’in yanlarında getirdiği B1 vitamini ellerinden almış, yerine Benexol yazılmış. Bu vitamin B1’in yanı sıra B6 ve B12 içeren kompleks bir preparat ancak Nuriye ve Semih, B1’in emilimini bozacağı için bunu değil kendi ilaçlarının verilmesini istiyorlar ve cezaevi yönetimine bu taleplerini iletmişler.

Semih Özakça'ya kitap sınırı: Nuriye Gülmen ile Semih Özakça, tutuldukları yerler aynı kampüs içinde olmasına karşın kitap alma konusunda farklı uygulamalarla karşı karşıya. Nuriye Gülmen için Kadın Cezaevi’nde herhangi bir kitap sınırlaması söz konusu değilken Semih Özakça’nın kaldığı 1 Nolu F Tipi’nde 5 kitap sınırlaması var. Semih Özakça bu konudan özellikle yakınıyor. Cezaevi yönetimi, milletvekillerine bu konuda yardımcı olunacağı sözü verdi.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'dan mesaj: Nuriye Gülmen ile Semih Özakça, milletvekilleri aracılığıyla kamuoyuna “Bizi tutuklayıp tecrit ederek, halkan koparmak; haklı mücadelemizde halkın yanımızda olmasını engellemek istediler ama bu amaçladıklarını başaramayacaklar. Bugün biz eskisinden daha güçlüyüz; toplumdan uzak olsak bile toplumsal desteği yanımızda hissediyoruz; çünkü biz haklıyız, kazanacağız. İşlerimizi geri alana kadar mücadele edeceğiz” mesajını yolladı.

Cezaevi yönetimi soruşturma açmış: Cezaevi yönetimleri hem Nuriye Gülmen hem de Semih Özakça hakkında soruşturma açmış. Nuriye Gülmen’in "İşimizi geri istiyoruz", Semih Özakça’nın da geçişlerde her seferinde ayakkabısı çıkartılmasına tepki olarak "Zoraki aramaya son" sözleri slogan sayılmış ve soruşturma başlatılmış. Soruşturmalar devam ediyor.