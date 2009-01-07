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CHP'li vekiller: Gözaltılar utanç verici

CHP milletvekilleri gözaltılara tepki gösterdi: Bu yapılanlar Türkiye adına utanç verici

07 Ocak 2009 02:00

Ergenekon operasyonu kapsamında Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün gözaltına alınmasına CHP milletvekillerinden sert tepki geldi. Nur Serter bu gözaltılar 'Türkiye adına utanç vericidir' dedi 

Ergenekon'da 10. dalga - FOTOGALERİ

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Gürüz'ün evine gelen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ile milletvekilleri Nesrin Baytok ve Nur Serter çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundular. 

Ateş: AKP herkesi sindirmeye çalışıyor 

Ergenekon operasyonunun insan haklarını iptal ettiğini ileri süren CHP'li Yılmaz Ateş, şunları söyledi;
"Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün görevlileri saat 08.00 civarıs Gürüz'ün evine geldi ve 5 saat arama yaptı.Bilgasayarına, fotoğraf makinesine ve cep telefonuna el konuldu.Bir bilim adamına bu muamelenin yapılması üzüntü verici.Burası bir teröristin veya yolsuzluk yapanın evi değil.Yakınlarına dahil bilgi verilmedi.Bize de bir bilgi verilmedi nereye götürüldüğüne ilişkin.Ömrünüyü bu ülkeye adamış bilimadamlarına bu muamele yapılması doğru değil.Ergenekon adı altında bir tuzakla Türkiye 20 aydır uğraşmaktadır.İnsan hakları ihlali vardır.AKP kendisine mahalefet eden herkesi sindirmeye çalışıyor.Gürüz'ün morali son derece yerinde...Gürüz'ün bu ülkeye hizmet etmesi dışında bir suçu yok.Bir bilim adamının evinde bomba bulunmaz herhalde.Kitaplarını tek tek incelemişler."

Serter: Utanç duyuyorum

Nur Serter ise daha sert bir açıklama yaparak,"Sayın Gürüz çok önemli bir bilim adamıdır. Dünya üniversitelerine onun kadar hakim ikinci bir insan yoktur. Çalışmalarını sürdürüyordu. Son derece üzgünüz. Türkiye'nin en önemli bilimadamlarının ne olduğu belli olmayan Ergenekon iddiası ile suçlanmaları Türkiye adına utanç vericidir. Ben böyle bir ülkede yaşamaktan şu olanlara tanık olduğumda utanç duyuyorum" dedi. 

Baytok: Bilgisayarlara yedekleme yapılmamış
 
CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ise ilginç bir noktaya dikkat çekti.Baytok,"Gürüz'ün eşine sordum.Yedekleme yapılmadan bilgisayarlar götürülmüş.Biz daha sonra yedekleme yapacağız demiş.Bunu kamuoyunun bilgisine sunuyorum" diye konuştu.

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