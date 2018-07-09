CHP'li vekiller Erdoğan'ın yemininde ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. CHP'li vekillerin, Erdoğan'ın genel kurula girişi sırasında ayağa kalkmaması dikkatleri çekti..

Erdoğan, Meclis'te Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı.Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan'a, Başkanlık Divanı girişinde, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı

Erdoğan, and içmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

CHP'li vekiller ayağa kalkmadı

Erdoğan'ın yemin töreni için Meclis Genel Kurulu'na girişi sırasında CHP grubu ayağa kalkmadı. Öte yandan genel kuruldaki özel oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

Kılıçdaroğlu, seçimlerind ardından 'Erdoğan'ı tebrik edecek misiniz?' sorusuna, "Demoraksiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejmini savunan tebrik edilemez" yanıtını vermişti.