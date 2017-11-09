CHP'li vekiller başvurdu: TBMM Komisyonu Gülmen ve Özakça'yı ziyaret etsin

CHP’nin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi milletvekilleri, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'ler (KHK) ile işlerinden atıldıktan sonra "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grvine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın komisyon tarafından ziyaret edilmesi için başvuruda bulundu.

CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Zeynep Altıok, Şenal Sarıhan, Fikri Sağlar, Mahmut Tanal ve Gamze Akkuş İlgezdi tarafından komisyon başkanlığına yapılan başvuruda, Özakça’nın 20 Ekim’deki üçüncü duruşmada serbest bırakılırken, Gülmen’in ise Ankara Numune Hastanesi tutuklu servisinde tutulmaya devam edildiği anımsatılarak, şöyle dendi:

“Açlık grevlerinin 246. gününde olan Gülmen ve Özakça’nın sağlıkları ve vücut dirençleri her geçen gün daha da bozulmaktadır. 23 Ocak günü yayınlanan Resmi Gazete’de kurulduğu ilan edilen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu da, başvuru almaya ancak 17 Temmuz günü başlamış, başvuru süresinin dolduğu 14 Eylül’den bu yana iki aya yakın zaman geçmesine karşın yapılan 101 bin 243 başvuru hakkında tek bir karar dahi vermemiştir.

"Bu nedenlerle, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın uğradıkları hak ihlallerinin tespiti amacıyla, içinde bulundukları koşullar ve sağlık durumları da göz önüne alındığında ivedilikle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından ziyaret edilmeleri hususunda komisyon başkanlığı olarak gereğinin yapılmasını arz ederim.”