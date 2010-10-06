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CHP'li vekiller Avcı'yı ziyaret etti

CHP’li heyet, Silivri Cezaevi’nde bulunan Avcı’nın yanında 3 saat kaldı.

06 Ekim 2010 03:00

T24 - “Devrimci Karargâh” soruşturmasında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’yı ziyaret eden CHP’liler, emniyet, yargı ve Silahlı Kuvvetler’de cemaat örgütlenmesi konusunda dehşete düştüklerini söylediler.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nun CHP’li milletvekilleri Ahmet Ersin, Çetin Soysal, Malik Ejder Özdemir ve Ali Rıza Ertemür, “Devrimci Karargâh” soruşturması kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’yı ziyaret etti.

CHP’li heyet, Silivri Cezaevi’nde bulunan Avcı’nın yanında 3 saat kaldı.

Ziyaret sonunda açıklama yapan komisyon üyeleri, görüşmede sonra özellikle emniyet istihbarat ve organize suçlar birimlerinde cemaat örgütlenmesinden emin olduklarını söylediler.

Bu iki birimin devletin denetimi dışında istedikleri gibi dinleme ve şantaj yapabildiklerini söyleyen milletvekilleri, bazı bakanların ve Başbakan’ın bile cemaatin hedefi olmaktan çekindikleri için bu birimler hakkında soruşturma yapılmasından çekindiklerini öne sürdü.

Hanefi Avcı’yı ziyaretlerinin ardından bu görüşlerle cezaevinden ayrılan milletvekilleri soruşturma sırasında Avcı’ya ait birçok CD’ye el konulmasının tutuklama süresini uzatmaya yönelik olduğunu söylediler.

Komisyon üyeleri “Ergenekon” tutuklusu olan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve İnönü Üniversitesi eski Rekötrü Prof. Fatih Hilmioğlu’nu da ziyaret edecek.


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