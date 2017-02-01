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"CHP'li vekilin ocak ayı haberleşme faturası da 800 bin lira" iddiası

Elif Doğan Türkmen’in 1 milyon 200 bin liralık geçen yılki harcamaları TBMM bütçesinden ödendi

01 Şubat 2017 10:40

TBMM Başkanlık Divanı, CHP’li Kâtip Üye Elif Doğan Türkmen’in 13 ayda 2 milyon lirayı aşan iletişim ve haberleşme gideriyle ilgili tartışmalar üzerine tasarruf önlemleri için toplanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başkanlık Divanı’nın gelecek hafta yapacağı olağanüstü toplantıda Meclis’te makam sahiplerinin harcamalarını değerlendireceği öğrenildi. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016’ya ilişkin iletişim ve haberleşme giderinin 1 milyon 200 bin lirayı bulması geçen haftaki toplantıda gündeme gelmişti.  

Doğan’ın geçen yılki harcamaları TBMM bütçesinden ödendi. Doğan’ın bu yılın ocak ayına ait iletişim ve haberleşme giderinin de 800 bin lirayı bulduğu iddia edildi.

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Elif Doğan TürkmenCHP1 milyon 200 binfatura800 bin lira

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