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CHP’li vekilin kapısına “Evet” yazıldı!

“Meclis’te bile ‘Hayır’a gösterilen bu tahammülsüzlüğün gücünü ‘Hayır’ diyenleri terörist ilan edenlerden aldığı da açıktır”

22 Mart 2017 22:53

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in TBMM’de bulunan çalışma odasının kapısında yer alan “Hayır” yapıştırmaları yerine yerine henüz kimliği belirlenemeyen bir ziyaretçi tarafından İnadına Evet” yazıları yazıldı. 

Çalışma odasına gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı değerlendiren Adıgüzel “Bu çirkin saldırı da gösteriyor ki Anadolu’da ‘Hayır’ın sesi dalga dalga arttıkça ‘Hayır’a karşı duyulan tahammülsüz tutum da artıyor. Elbette Meclis’te bile ‘Hayır’a gösterilen bu tahammülsüzlüğün gücünü ‘Hayır’ diyenleri terörist ilan edenlerden aldığı da açıktır” dedi. 

Kimliği henüz tespit edilemeyen failin bir an evvel bulunması ve gereken hukuki sürecin başlatılması için Meclis Başkanlığı’nı konuyu ciddiyetle ele almaya davet eden Adıgüzel, “Konuya ilişkin şikâyetim üzerine tutanak tutuldu. Ancak çalışma odamın bulunduğu koridorda kamera bulunmadığı için henüz kişinin kimliği tespit edilemedi. Ancak nasıl ki sokakta ‘Hayır’ diyenlere yapılan saldırıların takipçisi oluyorsak, Meclis içinde gerçekleştirilen bu saldırının da bizzat takipçisi olacağım” dedi.

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