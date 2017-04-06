CHP'li vekile satırlı saldırı girişimi

CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de referandum çalışması yürütürken satırlı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, saldırı sonrası Arık olayı şöyle anlattı:

"Esnaf ziyareti yapıyordum. Bir akvaryumcu arkadaşa girdik. Kolay gelsin dedik. Hayırlı işler dedik. Hakaret etti, küfür etti, ‘sizi keseceğim’ dedi, arkadan satır aldı, geldi. Toplum çok gerildi. Üzücü bir durum. Ucuz atlattık. Yandaki dükkanlardan Emniyet aranmış. Şu an Emniyet Müdürlüğündeyiz, ifadesi alınıyor.”

DHA'nın haberine göre, Arık, bugün Kayseri Talas'ta 16 Nisan referandum çalışmaları çerçevesinde İlçe Başkanı ve diğer partililerle esnaf ziyaretine başladı.

Bir dükkandan öbürüne geçen Arık, Abdullah Ateş'in sahibi olduğu petshopa da girdi. Hürriyet'e olayı anlatan partililer, Arık'ın "Balıkların, çiçeklerin içinde ne güzel bir işiniz var" dedikten sonra kendisini tanıttğını aktardılar.

Ancak Arık'ın CHP'li olduğunu duyunca Ateş'in, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sinkaflı küfürler savurduğunu ileri süren partililer, "Kendisini saygılı olması konusunda uyardık" dediler.

"Ben size gösteririm" deyip Ateş'in eline büyükçe bir bıçak alarak Arık'a saldırmak istediğini söyleyen partililer, araya İlçe Başkanı Yalçın Maden ve danışmanların girerek Ateş'i durdurduğunu belirttiler.

Bu sırada dışardakilerin polise haber verdiğini, polisin gelerek Ateş'i Emniyet'e götürdüğünü anlattılar. Bıçakla saldırdığı iddia edilen Abdullah Ateş ile Milletvekili Çetin Arık ve CHP ilçe yöneticilerinin şu sıralarda Talas Emniyet Müdürlüğünde olayla ilgili ifade veriyor.