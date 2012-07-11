CHP'li vekile kentsel dönüşüm dayağı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki protesto gösterisinde eylemcilerle zabıtalar birbirine girdi. Olaylarda CHP milletvekili Mahmut Tanal başından yaralandı.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımları protesto eden Halk Cephesi üyesi bir grup, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Gruba CHP Milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi.

Grup açıklamanın ardından belediye önüne çadır kurmak istedi.

Bu sırada grup ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı. Bu sırada Tanal başından yaralandı. Polis olayla ilgili gruptaki çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İkinci müdahale

CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın yaralandığı, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı eylemin ardından grup saat 14.30 sıralarında tekrar İBB önünde toplandı. Eylemciler yine protesto çadırı kurmak istedi. Ancak polis ve zabıta tekrar gruba müdahale etti.

Yaşanan arbede sonrası yine gözaltılar oldu. (DHA)